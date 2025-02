“No recibo críticas de...”: Fanny Cuevas atacó a quienes pidieron su expulsión de la Gala del Pueblo - Chilevisión

Los seguidores de Naya Fácil pidieron en la cuenta de Instagram de la Gala del Pueblo que se le diera de baja a Fanny Cuevas, tal como ocurrió con Sebastián Ramírez.

Fanny Cuevas causó revuelo entre los seguidores de Naya Fácil, luego de que solicitaran que se le diera de baja su participación en la Gala del Pueblo, tal como ocurrió con Sebastián Ramirez.

Cuevas respondió a los comentarios con un polémico video en TikTok y también contestó a algunos usuarios en la cuenta de Instagram del evento, por lo que tuvo que desactivar los comentarios en su propio perfil.

¿Fanny Cuevas será dada de baja en la Gala del Pueblo?

En la publicación donde se confirma su asistencia, los "facilines" pidieron a Naya que se le diera de baja, argumentando: "Se cree diva y es una ordinaria", "agresiva", "Aquí se echó a perder la gala", "nunca pedimos a Fanny" y "El pueblo no la quiere", entre otros.

Al respecto, Fanny contestó a algunos de los comentarios en duros términos: "Estoy súper preocupada" y "Enferma de la cabeza, no sabes lo que hablas ridícula".

En esa misma línea, agregó: "Así solo demuestran sus verdaderas personalidades, su odio que tienen en el interior, el maltrato que tienen hacia una mujer y apoyarse para destruirla me parece lo más horrible de un ser humano, por eso la sociedad no avanza".

Finalmente, Cuevas compartió un video de TikTok en donde escribió: "No recibo críticas de quien no ha construído nada", mientras que Naya Fácil no se ha pronunciado aún respecto de la polémica solicitud de sus "facilines".

Revisa las publicaciones de Instagram: