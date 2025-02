“Lamentablemente...”: Naya Fácil sorprende al dar de baja al primer invitado de la Gala del Pueblo - Chilevisión

La influencer publicó un misterioso mensaje en el que comunicó que un invitado que ya había sido anunciado no asistirá al evento que realizará en paralelo a la Gala de Viña.

La influencer Naya Fácil publicó la noche de este lunes una enigmática historia en sus redes sociales en la que confirmó que uno de sus invitados no será parte de la Gala del Pueblo.

La creadora de contenidos fue hasta su cuenta de Instagram para anunciar que las próximas horas publicará un comunicado al respecto, dejando entrever que algo habría ocurrido con la persona en cuestión.

VER MÁS DE NAYA FÁCIL

"Hoy durante el día, lamentablemente, daremos de baja a un confirmado de la Gala del Pueblo, para que estén atentos al comunicado oficial", manifestó en la plataforma.

Aunque no entregó indicios de los motivos ni de quién se trataría, será el primer invitado en ser descartado de la instancia que se realizará de forma paralela a la gala oficial del Festival de Viña del Mar 2025.

El duro momento que enfrenta Naya Fácil por la Gala

Fue hace unos días cuando Naya reveló un problema asociado con la Gala que está vinculado directamente con su vida personal, pues confesó haber perdido a una amistad de su círculo cercano por, aparentemente, no haberla invitado al evento.

"Creo que el de hoy día me duele, el de ayer no estoy ni ahí con hue...", partió contando. "Con este tipo de cosas te das cuenta quienes son tus amigos reales y quienes nunca lo fueron", reflexionó.

Respecto a la acusada, agregó que desde algún tiempo le ha tirado indirectas por redes sociales. "¿Por qué? No tengo idea, siendo que por WhatsApp pasa dejándome el visto", reconoció, agregando que esta mujer la bloqueó sin explicarle lo sucedido.

"Estoy un poco triste porque quizás nunca fueron amistades, entonces me da pena (...) que necesidad de hacerlo en sus redes. Nos conocemos hace años, conoce a mi familia... entonces ventilar algo que no sé (...) no soy adivina, chiquillos", confesó.