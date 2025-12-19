“Esto es peligroso”: Esteban Paredes reveló crucial consejo de JC Rodríguez tras problema de salud - Chilevisión

El exfutbolista dará detalles en Podemos Hablar de la complicación de salud que lo afectó en diciembre y que lo obligó a dar un paso al costado de Fiebre de Baile.

Esteban Paredes sorpendió con su participación en el regreso de Fiebre de Baile, pero a principios de este mes pasó un susto por un problema de salud y tuvo que dar un paso al costado.

El exfutbolista estará en el capítulo estreno de Podemos Hablar de esta noche, donde abordará las complicaciones que lo obligaron a dejar la pista de baile y un crucial consejo que le dio Julio César Rodríguez.

Tras dos meses brillando en el estelar de Chilevisión, el pasado 2 de diciembre el exdelante de Colo Colo sufrió un alza de presión que se mantuvo por horas.

Debido a que no sentía en la mejores condiciones, optó por no presentarse esa noche y nunca más volvió a la pista de baile.

“Me asusté y dije ´wow, algo me pasa, no me baja´... Me sentía con los ojos muy rojos”, detalló.

Sin embargo, fue un consejo de Julio César Rodríguez el que lo alertó para tomar medidas y evitar un problema mayor: “Esteban, ándate a la clínica, porque esto igual es peligroso”.

El susto que pasó Esteban Paredes

Tras conversar con producción Julio César Rodríguez, Esteban Paredes se preocupó y decidió ir por atención a un recinto médico, aunque confesó que tenía mucho temor dado los síntomas que tenía.

“Me iba a dar un paro cardiaco o algo así decía yo... Tenía mucho, mucho miedo…”, compartirá.

De paso, y ante los rumores sobre su decisión de marginarse de Fiebre de Baile por temor al aquadance, Esteban Paredes aclaró que “no le tengo miedo a nada”.