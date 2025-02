Naya Fácil reveló profundo dolor en su vida privada por Gala del Pueblo: “Estoy perdiendo hasta...” - Chilevisión

La influencer explicó el costo que le ha significado organizar el evento, ya que inició su semana con una lamentable noticia, situación que la tiene cuestionándose sus verdaderas amistades.

Luego un polémico fin de semana para Naya Fácil, tras enfrentarse a Pablo Chill-E y Julianno Sosa por vetarlos de la Gala del Pueblo, la influencer ahora reveló otro problema que le trajo el evento, esta vez afectando directamente su vida privada.

A través de sus redes sociales, confesó haber perdido a una amistad de su círculo cercano por, aparentemente, no haberla invitado a la gala, razón por la que esta persona la estaría atacando en su propia cuenta de Instagram.

El desahogo de Naya Fácil por pérdida de amistades

"Creo que el de hoy día me duele, el de ayer no estoy ni ahí con hue...", partió contando Naya sobre cómo inició su semana en torno a la Gala del Pueblo.

En este sentido, abrió su corazón para explicar que, en esta ocasión, el problema "involucra a alguien que era de mi círculo de amistad", situación que la tiene muy entristecida.

"Con este tipo de cosas te des cuenta quienes son tus amigos reales y quienes nunca lo fueron. Cuando uno tiene un problema con una amistad que tú valoras, se conversa directamente con la persona, creo que el peor escudo es empezar a poner palos por Instagram", indicó.

Respecto a esto último, informó que desde algún tiempo una persona le ha tirado indirectas por redes sociales. "¿Por qué? No tengo idea, siendo que por WhatsApp pasa dejándome el visto", reconoció, agregando que esta mujer la bloqueó de todos lados sin explicarle lo sucedido.

"Estoy un poco triste porque quizás nunca fueron amistades, entonces me da pena (...) que necesidad de hacerlo en sus redes. Nos conocemos hace años, conoce a mi familia... entonces ventilar algo que no sé (...) no soy adivina, chiquillos", dijo Nayadeth sobre esta persona, que no dio nombre, pero se refirió a ella como alguien de su mismo rubro.

En otra historia, la influencer comentó que el enojo de su "amiga" sería porque aún no había sido invitada a la Gala del Pueblo, por lo que aprovechó de explicar este punto.

"Estoy perdiendo hasta amigos por la Gala del Pueblo. Cuando todavía no hago la invitación oficial a mis amigos, pero en el fondo deberían saber que van a ir, pero voy paso a paso", cerró el tema.

