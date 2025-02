“No te pido disculpas”: Julianno Sosa lanzó dura respuesta a Naya Fácil tras exclusión a Gala del Pueblo - Chilevisión

El artista urbano publicó un extenso texto en el que abordó la molestia de la influencer por una antigua canción en la que ella fue mencionada. "Te denigrabas a ti misma y a cientos de mujeres", sostuvo.

En una nueva polémica enmarcada en la Gala del Pueblo, el artista urbano Julianno Sosa respondió a Naya Fácil luego de los duros dichos de la influencer en su contra por una antigua canción en la que ella fue mencionada.

Esto, debido al tema Hunnits de Pablo Chill-E junto a Sosa, lanzado el 2020, en el cual hicieron referencia a Naya en el minuto 1:17: "Wacala Naya Fácil, esa toma pi..., esa mier... no la hacemo' aquí. Pe..., tiene' que hacerte el HIV".

Ahora, Julianno fue hasta su cuenta de Instagram para responder directamente a la creadora de contenidos, quien a través de sus historias se ha referido en varias oportunidades a los motivos para no invitarlo a su publicitado evento en Viña del Mar.

El descargo de Julianno Sosa contra Naya Fácil

"Quiero partir felicitándote por el cambio de tu pasado. Es algo muy noble de alguien querer hacer un cambio positivo a su vida como yo también lo hice", comenzó escribiendo Julianno Sosa en un extenso texto que compartió la noche de este domingo.

Luego, ahondó en la polémica en torno a la canción: "El contexto de esta supuesta denigración fue hace 5 años, donde tu marketing y lo que promovías era denigrarte a ti misma y las cientos de mujeres que te seguían".

"Haciendo todo lo que subías a tus redes, no hay necesidad de tirar un 'voucher' porque todo está en internet", arremetió, para luego explicar que no aceptó su invitación "porque estoy dando mi tiempo a mi proyecto personal y no quiero distracciones".

El cantante urbano continuó: "A mí en lo personal tú no representas a mi hija, mamá, manager, hermana, familia ni mujeres (...) Muy bonito tu discurso, pero pierde validez al tener personas que golpearon a mujeres en público en tu gala de invitados".

"Con respecto a la canción, tú o tu equipo podría habernos contactado a mí o a Pablo para bajarla o tomar acciones si te hacía sentir mal", complementó Sosa. "Entenderíamos perfectamente, no somos nadie para juzgarte, pero ya no será", apuntó.

Finalmente, "como un caballero y con todo respeto", el cantante expresó que "no te pido disculpas pero te deseo todo el éxito y suerte en tus proyectos y en tu cambio personal, porque todos pudimos haber cometido errores en un pasado".

"Gracias por todas las buenas acciones que haces, nosotros las estamos haciendo de antes de que fuera moda. Creo que el enfoque más grande para nosotros que movemos masas es dirigirlas a buenas acciones y no mandarlas a hatear alguien mas", concluyó.

Mira la historia de Julianno Sosa: