Naya Fácil rechaza a invitar a dos cantantes chilenos a la Gala del Pueblo: “Artistas al peo” - Chilevisión

La influencer acusa haber sido denigrada hace unos años por estos cantantes, quienes la mencionar de forma explícita en una canción.

En pleno anuncio de los invitados a la Gala del Pueblo, Naya Fácil fue tajante en dar a conocer que los artistas chilenos, Pablo Chill-E y Julianno Sosa, tienen prohibida la entrada a su evento.

A través de sus historias en Instagram, la influencer dio a conocer una grave situación, en donde, hace unos años, estos cantantes lanzaron una canción denigrando a Nayadeth en su letra, situación por la que no los quiere presente en su gala de Viña.

Naya Fácil en picada contra Pablo Chill-E y Julianno Sosa

En una caja de preguntas por redes sociales, un usuario le preguntó a Naya el motivo por el que Pablo Chill-E no había sido confirmado aún para la Gala del Pueblo, duda que se había estado repitiendo en los posteos de otros invitados.

Ante esto, indicó: "No invitaré al Pablo Chill-E ni al Julianno Sosa porque hace años hicieron una canción denigrándome, no sé qué hue... se creen muy machitos, denigrando a una mujer que ni conocen, porque no los conozco, aquí está la canción. Artistas al peo".

Sobre esta misma historia, la influencer dejó parte de dicho tema, en donde sale mencionada: "Wacala Naya Fácil, esa toma pi..., esa mier... no la hacemos acá".

En otro video, Naya se explayó con su descontento hacia estos personajes, repitiendo que no los dejará participar, pese a que sus seguidores se lo estén pidiendo.

"No estoy ni ahí con invitar (...) no sé qué hue... tienen contra mí porque yo no les he hecho nada, pero hace años hicieron esta canción y todavía la tienen ahí (...) Así que olvídense que yo voy a invitar a este tipo de cantantes urbanos que hablan mal de mí sin conocerme (...) quizás ustedes los quieren, pero este evento lo estoy organizando yo, cero posibilidad", cerró.

Revisa AQUÍ el descargo de Naya Fácil contra artistas urbanos: