Critican a Naya Fácil tras confirmar a ex chico reality como dj en la Gala del Pueblo - Chilevisión

La influencer debió enfrentar comentarios en contra de la organización por sumar al ex chico reality.

A casi tres semanas de la tan esperada Gala del Pueblo, Naya Fácil sigue oficializando invitados, esta vez a un ex participante de Gran Hermano.

A través del Instagram oficial de la gala, se confirmó que Sebastián Ramírez será el dj del evento, lo que generó críticas inmediatas en contra de la influencer.

Cabe destacar que su ex pareja, Valentina Saini, quien también está invitada, hace un tiempo lo denunció por ser un deudor de pensión de alimentos.

Los comentarios en contra de Naya Fácil por invitar a Sebastián Ramírez

Con la confirmación del ex chico reality como dj del evento, las reacciones de los usuarios en contra de Naya Fácil y la organización del evento no tardaron en llegar.

"¡Íbamos tan bien!", "me da la impresión que Naya no está leyendo ningún pinche comentario...", "al fin alguno para pifiar", "no nos merecemos esto", "este sobra", escribieron los seguidores en la publicación.

Revisa la publicación de la Gala del Pueblo: