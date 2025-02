Naya Fácil dejó en manos de sus “facilines” esperada decisión de La Gala del Pueblo - Chilevisión

La influencer subió a su cuenta de Instagram un pantallazo de una usuaria señalando que Tonka Tomicic tomó la decisión de prestarle un vestido para su gala solo por conveniencia.

Este domingo, Naya Fácil publicó en sus redes sociales una encuesta, en la cual sus seguidores decidirán si la influencer usará en La Gala del Pueblo el vestido que Tonka Tomicic le ofreció hace un tiempo.

Esto, gracias a una historia de InFama, donde una usuaria señalaba que "Tonka usó a Naya para limpiar su imagen". A esto, se le sumaba una encuesta, donde el "Sí" ganaba con un 80%.

Naya Fácil dejó en manos de encuesta clave decisión de su gala

La imagen, venía acompañada de una descripción, la cual señalaba que "InFama subió esta encuesta, yo opino lo mismo, la Naya no debería usar el vestido de la Tonka. Porque después la van a comparar a quien le queda mejor y de hecho la Tonka solo quiere usarla para volver a la TV".

Luego de publicar ese registro, Naya Fácil le preguntó a sus seguidores por el vestido. "La real pregunta es: Mis facilines, ¿quieren que ocupe el vestido de Tonka o no?", consultó.

"Dependiendo esta encuesta dependerá todo, por favor voten", agregó.

Minutos más tarde, la influencer le pidió nuevamente a sus seguidores que votaran, debido a que la encuesta estaba en un 49% vs 51%, dando -hasta el momento- como ganadora a la opción "No lo ocupes, no lo necesitas".

Hay que recordar que Naya Fácil había tomado la decisión de usar el vestido con el que Tonka deslumbró en la Gala del Festival de Viña en 2015, compuesto por transparencia y telas brillantes

Mira las historias a continuación: