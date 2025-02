Naya Fácil arremete contra Pablo Chill-e y anuncia importante decisión ante polémica - Chilevisión

El artista lanzó un fuerte mensaje a quienes han ido a postear a sus redes tras discutir con la influencer, señalando que la polémica es de "gente fea".

Naya Fácil respondió este domingo a la indirecta lanzó el exponente del género urbano Pablo Chill-e, esto luego de la negativa de la influencer para que participe de la Gala del Pueblo.

Esto, debido al tema Hunnits junto a Julianno Sosa, lanzado en el 2020, el cual hace referencia a Naya en el minuto 1:17: "Wacala Naya Fácil, esa toma pi..., esa mier... no la hacemo' aquí. Pe..., tiene' que hacerte el HIV".

¿Qué dijo Pablo Chill-E tras pelear con Naya Fácil?

"De todas las veces que me han enviado gente a tirarme odio, nunca había visto tanta arena, ignorancia, desinformación y gente fea junta", posteó Pablo Chill-E en sus historias de Instagram.

Sin embargo, a solo unos minutos de haber publicado este mensaje, decidió borrar sus dichos, los cuales no pasaron desapercibidos.

¿Qué respondió Naya Fácil?

La influencer respondió a través de Instagram, señalando que: "Era tan simple como pedir disculpas, pero a veces la gente cree que pedir disculpas está mal y no, pedir disculpas está bien y eso te hace grande como persona...".

"Que lata, que lata todo lo que está pasando con estos cantantes, porque en sí, uno me está respondiendo, siguiendo la misma línea que esa canción de años atrás", agregó.

Naya se descargó, contando que: "El no pedir disculpas me da a entender que sigue pensando exactamente lo mismo. La segunda persona ni siquiera ha asomado sus narices a esta polémica, ni siquiera unas disculpas, yo estoy viendo mis DMS a ver si me disculpas y no. Es una pena, una lástima".

"Con esto no me estoy haciendo la fifi, no me estoy haciendo la que nunca hizo nada, porque todos saben mi pasado, todos saben y lo tienen clarísimo, a lo que yo voy es que necesidad de estampar esto en una canción...", sostuvo.

La influencer enfatizó en el tema, señalando que: "A eso voy yo, qué necesidad de nombrarme a mí en sus canciones, mi pasado déjenlo, todo Chile lo sabe y me da lo mismo, yo sé de donde vengo y lo que pasé, está bien".

"Es como si yo fuera a recalcar su pasado, estos dos cantantes también tienen su pasado, a eso es lo que voy, también tienen su pasado ellos, entonces, si comenzamos a hablar del pasado de cada uno, ¿en qué vamos a terminar? No tuvieron los pantalones bien puestos de pedir una disculpa", agregó.

Antes de finalizar, la influencer comuincó una importante decisión respecto a esta polémica y declaró que no hablará más sobre el tema, dando por cerrada la discusión, con una evidente decepción ante la falta de disculpa de los cantantes.

