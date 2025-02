“No me llegó ni disculpa”: Naya Fácil reveló detalles de la exclusión de gala oficial de Viña 2025 - Chilevisión

La influencer conversó en exclusiva con Primer Plano, donde habló en profundidad de la Gala del Pueblo que ella organiza y de su ausencia al evento oficial del certamen viñamarino.

Naya Fácil estuvo en el último capítulo de Primer Plano, donde entregó detalles exclusivos de su Gala del Pueblo, además de relatar cómo se enteró de que no estaba invitada a la gala oficial del Festival de Viña 2025.

La influencer hizo ruido mediánto tras acusar supuesta "discriminación" al no ser considerada para el evento y decidió organizar su propia gala, la que llamó como Gala del Pueblo.

Esto, debido a que tanto ella como Nicolás Solabarrieta fueron los reyes de la edición anterior del Festival, pero sólo él recibió invitación al evento.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Así fue cómo Naya Fácil se enteró que no fue invitada a la gala oficial de Viña

Naya Facil, cuyo verdadero nombres es Nayadeth, dio la entrevista al panel de Primer Plano sentada en una silla con forma de trono y su corona de reina desde su casa.

Pamela Jiles le preguntó sobre la posibilidad de cancelar la Gala del Pueblo si es que la gala oficial decidía invitarla.

Ante esto, la influencer señaló que "si hubiesen querido pedir las disculpas ya lo hubieran hecho".

"La invitación tampoco me ha llegado hasta el día de hoy, algunos medios comentaban que si me había llegado y que yo la había rechazado, pero eso no es así, a mí no me llegó ningún tipo de invitación ni disculpa", finalizó.

Naya dio a entender que se enteró con el pasar del tiempo de que no la habían invitado, luego de esperarla por mucho tiempo.

Hay que recordar en un capítulo anterior de Primer Plano, Julio César Rodríguez le ofreció ser su acompañante. Sin embargo, la influencer se negó, debido a que quería recibir su propia invitación.