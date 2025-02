“Ordinaria y...”: Seba Ramírez reaccionó a exclusión de Gala del Pueblo y anunció su propio evento - Chilevisión

El chico reality condenó la forma en que fue bajado del evento y acusó a Naya Fácil de "no tener códigos", además de asegurar que fue utilizado a cambio de prensa. "Qué paja porque la mina me caía bien", lamentó.

Tras su exclusión de la Gala del Pueblo luego de haber sido anunciado públicamente como uno de los invitados, Sebastián Ramírez reaccionó en duros términos a la sorpresiva decisión de Naya Fácil.

A través de sus historias de Instagram, el chico reality relató su versión de lo ocurrido y condenó la actitud de la influencer, calificándola como "súper ordinaria y penca" en la red social.

"Me habla Naya y me dice si quiero ir y acepté la invitación solo porque era ella y me cae bien, porque para los Copihue no fui, no me interesa", desclasificó. "A la fiesta de Viña obviamente no me van a invitar porque es la gala del Suro (Solar)", agregó.

Luego, continuó relatando el momento en que se enteró de la medida: "Todo un show para tener más más prensa", sentenció. "Pura publicidad y qué paja porque la mina me caía bien".

"Encuentro que me usaste... no tienes códigos"

"Encuentro que me usaste y todavía me sigue usando, porque estás mostrando los chats que te mandé", acusó Ramírez. "Pensé que era a toda raja y por eso acepté tu invitación Naya, mira, eso me hiciste a mí, me usaste, me usaste para la prensa", exclamó.

El productor de eventos también señaló que "no fue la forma" para bajarlo del evento. "No tienes códigos, hiciste de esto un show, me usaste y caí redondito", lamentó.

Sebastián Ramírez anunció su propia gala

Sebastián Ramírez concluyó su descargo anunciando su propio evento: "La Gala de los Funados". "Voy a avisar la dirección y la hora, viene Naya, estás invitada", anunció en la plataforma.

Para terminar, acusó que la decisión de la influencer fue desproporcionada, a juzgar con la cantidad de "me gusta" versus la cantidad de comentarios negativos en su contra.

"Estaba viendo la foto, 20.000 likes, casi 21.000 likes, con 4.000 haters, le hacen caso a gente que ni siquiera da la cara", complementó.