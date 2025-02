“Estoy tan mal que pensé en...”: Los últimos recursos de Naya Fácil para salvar la Gala del Pueblo - Chilevisión

La influencer admitió que sin ayuda de sus seguidores no podrá mantener vivo el llamativo evento en Viña del Mar.

Naya Fácil se ha visto complicada económicamente con la realización de la Gala del Pueblo en Viña del Mar, evento que costará más de $100 millones para llevarlos a cabo.

Por esta razón es que la influencer decidió comenzar una "lucatón" junto a su seguidores, llamados facilines, con el fin de recaudar el dinero necesario antes del próximo lunes. Sin embargo, ahora confesó que ha pensado en tomar drásticas decisiones para lograr hacer el evento.

La última opción de Naya Fácil para salvar la Gala del Pueblo

A través de sus historias en Instagram, Naydeth -su verdadero nombre- partió admitiendo que “el atado acá es más o menos grave (…) no pensé que era tan caro monetariamente”.

En ese sentido, aseguró que "no estoy abandonando el barco, estoy buscando las últimas posibilidades, estoy agotando los recursos", para mantener en pie su gala, ya que “este evento se me salió de las manos, sin ayuda de mis faclines no voy a poder realizarlo, por eso la lucatón”.

Sin embargo, respecto a estas formas de obtener el millonario monto, sinceró que "imagínense que estoy tan mal que pensé en hacerme una plataforma de contenido, imagínense al nivel que estoy llegando, pero ese mundo para mí sería retroceder a todo lo que yo he crecido como persona".

La dura reflexión de Naya Fácil por problemas con la Gala del Pueblo

“Quiero pedir disculpas, siempre he dicho que de los errores se aprende, estoy aprendiendo demasiado duro con mi error, porque esto me va a costar muchas críticas", reflexionó recientemente tras el inicio de la lucatón.

Sobre esta línea, comentó estar acostumbrada a las críticas, aunque el motivo por el que se la estaría juzgando ahora le afecta con más fuerza.

"Desde que estoy en redes sociales se me ha criticado: Uno, porque vendía contenido, después porque me metí en el mundo de los excesos, después porque andaba todo el día curá'", reconoció Naya.

Pese a esto, la influencer dice haber tenido las mejores intenciones para crear la Gala del Pueblo, evento que se motivó por el sentimiento de "sentirse mirada en menos" por la gala oficial de Viña 2025.