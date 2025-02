Naya Fácil reveló cuánto dinero ha invertido en la Gala del Pueblo: “El enojo más caro de la vida” - Chilevisión

Naya Fácil reveló cuánto dinero ha invertido en la Gala del Pueblo, evento que comenzó a gestar tras acusar "discriminación" por parte de la gala oficial del Festival de Viña del Mar.

Con más de 80 confirmados hasta el momento, la actividad se llevaría a cabo el 21 de febrero en el Estadio Español de Viña del Mar.

Anita Alvarado, Claudio Michaux, Karen Paola, Eskarcita, Jordi Castell, Javiera Mena, Junior Playboy, Pamela Leiva, Fanny Cuevas, Leo Rey y Daniella Chávez, son algunos nombres anunciados por la creadora de contenidos.

Naya Fácil revela cuánto dinero ha gastado en la Gala del Pueblo

A través de sus historias de Instagram, Naya aseguró que "100 palitos ($100 millones) me está saliendo el enojo por no ir a la gala".

"El enojo más caro de la vida, después de esto ya no me enojará más okkk mejor que me discriminen no más. Río para no llorar", afirmó la joven.

Asimismo, la influencer advirtió que "esto recién comienza más encima, no sé cuanto más tendré que desembolsar, ¿y si me voy de Chile?".

"Todos tienen derecho de discriminarme, a tratarme mal, insultarme, palabrearme, todo. No le voy a responder a nadie, hagan lo que quieran con mi imagen, mi persona y mi nombre. Desde hoy seré paz y amor para todo el mundo,", bromeó en un siguiente video.