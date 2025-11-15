“Me obsesiono”: Nano Calderón reveló cómo compró su millonaria casa estando en quiebra - Chilevisión

El influencer detalló en sus historias de Instagram cómo fue el proceso para adquirir la vivienda, cuyo valor supera con creces el millón de dólares.

Hernán “Nano” Calderón abrió una caja de preguntas en sus redes sociales y terminó revelando detalles sobre cómo consiguió la lujosa casa en la que vive.

Entre las consultas, un seguidor quiso saber más sobre la propiedad que comparte con su pareja, Rebeca: “¿Si no sabías cómo lo lograrías, entonces cómo pretendías lograrlo?", le escribieron.

Frente a esto, Nano utilizó sus historias de Instagram para explicar el proceso mediante el cual logró adquirir la vivienda, cuyo valor supera ampliamente el millón de dólares. es decir, más de 900 millones de pesos.

"Me obsesiono a tal nivel que no hay forma que no pase"

“Porque cuando se me mete una idea en la cabeza simplemente pasa jaja. Me obsesiono a tal nivel que no hay forma que no pase”, partió señalando el influencer.

En esa línea, el hijo de Raquel Argandoña comenzó a relatar que “un día la Rebe me dice que estábamos medios incómodos en el depa que tenía. Le dije que opinaba igual, que buscáramos una casa y la compraba para que estuviéramos más cómodos con el espacio".

"Ella me respondió que si estaba loco (porque era justo en esa época que les conté la otra vez, en la que se me cayeron TODOS los negocios, me estaba yendo pésimo en todo, literal, flotando por no decir hundiendo)”, continuó Calderón.

El empresario contó que logró entusiasmar a su pareja para ir a ver casas y juntos fueron a una comuna donde él siempre había soñado con vivir: "Ella buscó unos proyectos de 400m aproximadamente, que fue lo menos caro que pilló".

"Fuimos a verlas y, claro, por la ubicación donde estábamos viendo eran casas súper chicas para lo que yo quería, pese a que a ella le encantaba. Finalmente, le digo que me acompañe a un proyecto que vi, que costaba más del triple. Le dije que era para comparar nomás, solo para conocer cómo eran jajaja", agregó.

VER MÁS DE NANO CALDERÓN

Luego de visitar la casa, el influencer aseguró que: "Nos encantó. Le dije a la persona que nos estaba mostrando el proyecto: ‘Ya, la quiero, ¿cómo la reservo?’".

"En eso, la Rebe queda loca, se asusta y me dice que si estoy loco o qué, que si estaba en un mal momento y que las casas de 400m que vimos ya eran imposibles y que cómo pretendía reservar algo como lo que estábamos viendo y comprometerme a pagar el total en tan poco tiempo si no tenía ni para reservar", continuó.

Pese a la sorpresa inicial de su pareja, Nano Calderón siguió adelante con su plan: "Yo le dije que 'tranqui', que no sabía cómo, pero que tengo esos meses para hacer magia y lo haría".

“La reserva eran como dos palos y no tenía de dónde hacer esa plata en 24 horas en ese entonces. Un amigo me prestó para la reserva y la reservé", reveló Nano.

"Me puse las pilas, pagué el préstamo en 1 semana, tiré para arriba de todo lo mal que me estaba yendo, todo volvió a funcionar en nuevos rubros. Dejé la casa pagada al 100% antes de todas las fechas del contrato y hoy en día vivimos felices en la casa que ella me decía que si acaso estaba loco”, finalizó Calderón.