“Así vamos”: Meli Noto mostró su figura a casi tres semanas del nacimiento de su hija - Chilevisión

La comunicadora contó que aún no puede retomar la actividad física, ya que su hija Alanna nació hace solo 18 días.
Meli Noto mostró cómo se encuentra su cuerpo a un poco más de dos semanas de dar a luz a hija, Alanna.
Hay que recordar que el pasado 22 de octubre Melina Noto y Pangal Andrade se convirtieron en padres con el nacimiento de la primera hija de ambos.
La comunicadora publicó una historia de Instagram utilizando un conjunto deportivo, donde señaló "18 días post parto y así vamos".
"Aún no podemos entrenar, pero sí salir a caminar. Nos queda muchísimo, pero vamos viendo avances", añadió Meli.