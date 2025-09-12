María José Prieto lanzó descargo contra Chileactores y Esperanza Silva: “Era mi amiga, cómo no me pregunta” - Chilevisión

La actriz estará en Podemos Hablar, donde reflexionó sobre lo que le tocó vivir a raíz de la acusación en contra de su marido y cómo esto la afectó en materia laboral y profesional.

María José Prieto regresó a la televisión luego del proceso judicial que enfrentó su esposo, Cristián Campos, en donde resultó sobreseído de los abusos deshonestos en contra su hijastra Raffaella Di Girolamo.

La actriz estará esta noche en el nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde además de recordar su propia vivencia con los abusos de su padrastro, habló en contra de la postura que tomó Chileactores y su presidenta, Esperanza Silva, en el caso de su marido.

La también instructora de yoga detalló el impacto laboral y personal, además de cómo la afectó en términos laboralres y el vínculo con colegas de profesión.

“Si bien Cristián fue acusado yo no tuve más trabajo, un par de marcas a las que me saco el sombrero, pero el resto, nadie más me dio trabajo”, acusó.

María José Prieto criticó actuar de Esperanza Silva

Sobre el rol que tuvo la presidenta de Chielactores, María José Prieto expresó su decepción ante el actuar de Esperanza Silva, a quien consideraba su amiga.

“Nunca me dijo nada, fue bien triste, bien decepcionante como el medio se ha portado, la industria en general, ante denuncias de este calibre la gente ‘el silencio otorga’, se quedan callados, no hay apoyo…”, lamentó.

En ese sentido la actriz aseguró que lo que le dolió de la situación es que “era mi amiga, cómo no me pregunta ¿es esto verdad?, ¿qué pasó?, ¿juntémonos?, ¿necesitas algo?... No me dijo nada”.

De paso, también tuvo palabras para criticar la postura de la organización que se puso del lado de la familia Di Girolamo.

“Chileactores culpó a Cristián y también la Fundación Para la Confianza y lo esparció por sus redes, subió una carta de una sexóloga a sus redes de actores con los comentarios abiertos para que hicieran papilla a Cristián”, lanzó.