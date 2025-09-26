María Gracia Omegna contó detalles de su relación con Gonzalo Valenzuela: “Jamás imaginé que sería así” - Chilevisión

La actrizse refirió a la época en que estuvo en pareja con el también intérprete, una relación que se extendió por cinco años y de la cual nació su hija Anka, hoy de 6 años.

María Gracia Omegna se sinceró y habló sobre su relación con Gonzalo Valenzuela y cómo la fama le afectó en cierto grado.

En una conversación con La Cuarta, la actriz indicó durante el romance con el también actor, "me abrumó mucho la exposición".

En esa línea, Omegna señaló que "ahora lo llevo con más libertad, creo; no me he enfrentado nunca más a una situación así... Pero no sé si quiero hablar de esto, porque es el papá de mi hija... Ahí me abrumó mucho, creo que es el momento que más me ha abrumado".

"Pero no era algo que generaba yo, sino que tenía que ver con la persona con la que estaba, que lo entiendo, que era famoso. Ahí se volvió un poco más invasivo y abrumador. Jamás me imaginé ni dimensioné que sería así. No lo conocía, no lo sabía, no veía esos programas (de farándula) ni sabía de qué se trataba", agregó.

La intérprete rememoró la vez que posó junto a Valenzuela para la revista Cosas, "pero promocionando una teleserie... Nunca hablamos de nosotros en esta entrevista, (y el titular) era un guiño confuso, como una operación de marketing de parte del canal, y nosotros tampoco podíamos negarnos. Pero a lo único que sí nos podíamos negar era a hablar de nuestra vida íntima. Éramos protagonistas de una teleserie y tuvimos que hacer la entrevista".

María Gracia Omegna y sus deseos de ser madre

Por otro lado, la actriz abordó el tema de la maternidad, revelando que convertirse en madre no fue algo que siempre tuviera contemplado.

"Obvio que pasé por la época de “para qué voy a traer hijos al mundo”. Entre los veintipico e inicios de los treinta, yo era: “No puedo traer hijos a este mundo, lo voy a arruinar, este mundo está en decadencia'", indicó.

Sin embargo, luego de conocer a Gonzalo Valenzuela algo cambió: "Después dije: “No, yo quiero ser mamá”. Porque estuve con una pareja que tenía hijos (Valenzuela), y que me hizo ver que yo en verdad sí quería serlo. Y se dio así comúnmente el proyecto".