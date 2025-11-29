 Leo Rey explicó las razones detrás de su atraso en la Teletón 2025: “Me tuve que...” - Chilevisión
Minuto a minuto
Teletón 2025: ¿Cuánto dinero se ha reunido y cuánto falta para llegar a la meta? Quién fue Eduardo Cruz-Coke, el extrabajador de la Teletón que fue asesinado junto a sus hijos Panel Ciudadano UDD: Así cambiaron las preferencias para la segunda vuelta presidencial Teletón 2025: Estas fueron las tres donaciones del Pdte. Boric para la Lucatón Senapred levanta Alerta Roja por incendio forestal tras caída de un rayo en Futaleufú
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/11/2025 12:32

Leo Rey explicó las razones detrás de su atraso en la Teletón 2025: “Me tuve que...”

El cantante se incorporó a la mesa de llamadas de la Teletón pasadas las 3 de la madrugada, pese a que estaba convocado desde las 22 horas.

Publicado por CHV Noticias

Leo Rey protagonizó uno de los momentos más divertidos de la Teletón 2025, luego de incorporarse a la mesa de llamadas con varias horas de retraso, situación que no pasó desapercibida en la transmisión.

Su ausencia había sido mencionada en vivo por Fernando Godoy, quien bromeó con el retraso del artista: “Un aviso de utilidad pública, para avisarle a Leo Rey que ya empezó la Teletón, pero igual te aplaudimos”, comentó entre risas.

En conversación con Página 7, el artista aclaró las razones del retraso, explicando que se encontraba en una actividad en el norte del país y que había avisado previamente a la producción.

“Nos vinimos volando, estábamos en una actividad con el gobierno regional en el norte, pero ya estamos acá”, indicó.

La comentada llegada de Leo Rey

Pasadas las 03:00 horas, el cantante finalmente arribó al Teatro Teletón y se sumó a la mesa telefónica, donde también se tomó con humor la situación: “Igual llegamos. Me venía temprano, pero no había micros, me tuve que venir a pie”, dijo.

Los chascarros no quedaron ahí. Al llamar al público a participar, Rey se confundió en vivo: “Toda la gente a votar, o sea a votar no, a donar”, señaló entre carcajadas del panel.

Luego corrigió: “Todo el mundo a donar a la cuenta 24.500 falta Leo Rey (…) gracias por la paciencia. Brígido”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Teletón 2025: Conoce quiénes son los HUMORISTAS confirmados para la cruzada solidaria

Lo último

Lo más visto

Quién fue Eduardo Cruz-Coke, el extrabajador de la Teletón que fue asesinado junto a sus hijos

El pasado 18 de octubre el fotógrafo fue asesinado junto a sus hijos de 17 años en la comuna de La Reina. Actualmente, Jorge Ugalde, cuñado de la víctima, es el principal sospechoso del crimen.

29/11/2025

VIDEO | El inesperado chascarro de Don Francisco y Kanela que sacó risas en la Teletón 2025

Durante el bloque familiar de la Teletón 2025 se produjo un divertido chascarro durante el Carpool entre Don Francisco y Kanela.

29/11/2025

Leo Rey explicó las razones detrás de su atraso en la Teletón 2025: “Me tuve que...”

El cantante se incorporó a la mesa de llamadas de la Teletón pasadas las 3 de la madrugada, pese a que estaba convocado desde las 22 horas.

29/11/2025

Panel Ciudadano UDD: Así cambiaron las preferencias para la segunda vuelta presidencial

José Antonio Kast se encuentra en el primer lugar de las preferencias con un 50%, mientras que Jeannette Jara alcanza un 34%.

29/11/2025