Leo Rey explicó las razones detrás de su atraso en la Teletón 2025: “Me tuve que...” - Chilevisión

El cantante se incorporó a la mesa de llamadas de la Teletón pasadas las 3 de la madrugada, pese a que estaba convocado desde las 22 horas.

Leo Rey protagonizó uno de los momentos más divertidos de la Teletón 2025, luego de incorporarse a la mesa de llamadas con varias horas de retraso, situación que no pasó desapercibida en la transmisión.

Su ausencia había sido mencionada en vivo por Fernando Godoy, quien bromeó con el retraso del artista: “Un aviso de utilidad pública, para avisarle a Leo Rey que ya empezó la Teletón, pero igual te aplaudimos”, comentó entre risas.

En conversación con Página 7, el artista aclaró las razones del retraso, explicando que se encontraba en una actividad en el norte del país y que había avisado previamente a la producción.

“Nos vinimos volando, estábamos en una actividad con el gobierno regional en el norte, pero ya estamos acá”, indicó.

La comentada llegada de Leo Rey

Pasadas las 03:00 horas, el cantante finalmente arribó al Teatro Teletón y se sumó a la mesa telefónica, donde también se tomó con humor la situación: “Igual llegamos. Me venía temprano, pero no había micros, me tuve que venir a pie”, dijo.

Los chascarros no quedaron ahí. Al llamar al público a participar, Rey se confundió en vivo: “Toda la gente a votar, o sea a votar no, a donar”, señaló entre carcajadas del panel.

Luego corrigió: “Todo el mundo a donar a la cuenta 24.500 falta Leo Rey (…) gracias por la paciencia. Brígido”.