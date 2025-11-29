¿Cómo donar en la Teletón? Conoce todas las formas para colaborar en la cruzada solidaria - Chilevisión

Banco de Chile contará con cerca de 3.000 puntos distribuidos en todo el país y también será posible colaborar en esta campaña de manera digital. Conoce acá cómo donar en la Teletón 2025.

Este viernes 28 y sábado 29 de noviembre tendrá lugar una nueva edición de la Teletón, y hay distintas formas de colaborar con la obra solidaria más grande de Chile.

Podrás aportar, tanto de manera presencial en sucursales como a través de plataformas digitales, y apoyar la rehabilitación de más de 32 mil niños, niñas y jóvenes con discapacidad en todo el país.

¿Cuál es la cuenta para donar en la Teletón 2025?

Como todos los años, las donaciones se realizan a través de una transferencia la cuenta corriente 24.500-3 del Banco de Chile, la que recibe depósitos desde cualquier banco.

Presencial y online: ¿Cómo donar en la Teletón 2025?

Banco de Chile contará con cerca de 3.000 puntos distribuidos en todo el país para que los chilenos y chilenas puedan realizar sus aportes presenciales, entre sucursales, cajas auxiliares, cajas buzón, cajeros automáticos y POS.

Los aportes son fundamentales y permiten rehabilitar a más de 31 mil niños, niñas y jóvenes a través de los 14 institutos a lo largo del país. Es por eso que existen diferentes métodos para que puedas realizar tu donación:

Donación digital (transferencia electrónica)

Nombre: Fundación Teletón RUT: 71.238.300-3 Cuenta Corriente Banco de Chile Nª de Cuenta: 24.500-03 Correo electrónico: miaporte@teleton.cl Desde el extranjero



Puedes realizar tu aporte con cargo a una tarjeta de crédito internacional emitida fuera de Chile (Visa y Mastercard) a través de WebPay en bancochile.cl.

Código QR durante el programa



Durante toda la transmisión del programa también estará disponible en pantalla un código QR que te dirigirá directamente al sitio dedicado del Banco de Chile para que puedas realizar tu aporte