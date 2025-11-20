 “En los clubes nocturnos...”: Nueva pareja de Luciano Marocchino sería la misma que expuso Raquel Argandoña semanas atrás - Chilevisión
20/11/2025 19:05

“En los clubes nocturnos...”: Nueva pareja de Luciano Marocchino sería la misma que expuso Raquel Argandoña semanas atrás

Además, Hugo Valencia aseguró que Olivari y Marocchino no estarían separados, pero confirma episodio de infidelidad por parte del italiano.

Publicado por CHV Noticias

Hugo Valencia se refirió este miércoles a la polémica generada por la supuesta separación entre Marlen Olivari y Luciano Marocchino y reveló nuevos detalles que cambian el giro de la historia.

El periodista aseguró que se trataría de una infidelidad y que efectivamente Luciano Marrocchino está con una pareja 50 años menor, pero tampoco se ha separado de Marlen. Él y Olivari no están casados.

¿Qué pasa entre Marlen Olivari y Luciano Marocchino?

"Yo entiendo que en eso Marlen sí está diciendo la verdad (...) porque separada de Luciano no estaría", señaló Valencia en el último capítulo de Zona de Estrellas.

En esa misma línea, aseguró que "no sería una separación, sino que podría tratarse de una infidelidad" y luego expuso que a Luciano se le vio con su pareja de 21 años en el mismo lugar donde su hijo, Andrea, fue infiel a Pancha Merino.

Los panelistas explicaron que Marlén y Marocchino podrían tener una relación abierta, dado que el empresario no habría terminado su relación con Marlen, pero estaría con una nueva pareja.

Acto seguido, Hugo Valencia confesó que esta nueva relación es la misma que Raquel Argandoña había expuesto semanas antes, donde no había dicho nombres y aseguró que múltiples medios de farándula y periodistas ya sabían que se trataba del italiano.

Argandoña había asegurado en Tal Cual: "Un conocido de nosotros, de todos nosotros, anda con una chica joven que baila en los clubes nocturnos. Le tiene un departamento de un ambiente. El problema es que es casado chiquillas, si fuese soltero tiene derecho a estar con quien quiera así es la vida", concluyó.

