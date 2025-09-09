 ¡Diva del pop y futbolera! Descubre a la nueva participante confirmada de Fiebre de Baile - Chilevisión
09/09/2025 20:11

¡Diva del pop y futbolera! Descubre a la nueva participante confirmada de Fiebre de Baile

La nueva confirmada para el estelar de Chilevisión es un fenómeno de las redes sociales y cuenta con una trayectoria que la llevado a los principales escenarios del país.

Publicado por CHV Noticias

Chilevisión sigue calentando motores para la esperada nueva temporada de Fiebre de Baile y, en el marco de su inminente estreno, confirmó a una nueva integrante del programa que se tomará las noches del prime.

Se trata de Princesa Alba, la artista fenómeno de las redes sociales que saltó a la fama en 2017 con el lanzamiento de su primer sencillo, llamado Mi Only One, que circuló con éxito en las plataformas con su video grabado en el Estadio Monumental.

En adelante tuvo un meteórico ascenso que la ha llevado a los principales escenarios del país, tales como Lollapalooza Chile y el Festival del Huaso de Olmué.

Su canción Convéncete supera las 115 millones de reproducciones en Spotify y se ha convertido en un clásico generacional.

Ahora, con dos exitosos discos bajo el brazo —Besitos, cuídate y Como si fuera real—, la cantante de 28 años demostrará en los estudios de Chilevisión porqué es una de las mejores performers del país.

Y el baile no será algo nuevo para Trinidad Riveros, su nombre real, pues en sus recitales a lo largo del continente ha demostrado constantemente su capacidad gimnasta, mostrando impresionantes y elásticos desplantes que la caracterizan en sus shows.

El regreso de Fiebre de Baile

El exitoso e histórico estelar Fiebre de Baile, que marcó a toda una generación con sus competidores, romances y momentos inolvidables, regresa a Chilevisión tras 13 años de su última emisión con la conducción de Diana Bolocco.

En su nueva temporada mezclará la esencia que lo hizo famoso hace más de una década con nuevas tendencias y desafíos virales que hoy dominan las redes sociales, para conquistar a públicos de todas las edades.

Próximamente, se darán a conocer nuevos competidores confirmados, los jurados y la fecha de estreno.

