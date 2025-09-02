¿Quiénes ganaron las temporadas anteriores de Fiebre de Baile en Chilevisión? MIRA algunas presentaciones - Chilevisión

Fiebre de Baile está cada vez más cerca. Y para calentar los motores, recordamos quiénes se coronaron como ganadores en el estelar de Chilevisión durante las ediciones anteriores.
Esta temporada 2025 viene recargada con icónicos rostros y nuevos participantes que demostrarán su talento en la pista de baile. Hasta la fecha están confirmados Nicole "Luli" Moreno, Kike Acuña, Cony Capelli y Pastelito Jr.
¿Quiénes fueron los ganadores?
- Temporada 1: En la primera temporada, Maura Rivera fue quien conquistó al jurado y al público con una impecable coreografía. Es más, años después se desempeñó también como jurado del programa.
- Temporada 2: Luego, Janis Pope obtuvo la victoria en la temporada 2 gracias a un 48% de los votos del público. Instancia donde se la jugó al ritmo de la salsa, freestyle y aquadance.
- Especial I: En el primer especial, cuya duración constó de dos capítulos, Rodrigo Díaz logró ser el vencedor de aquella mini temporada.
- Temporada 3: En la edición del 2010, fue el retorno de Gianella Marengo tras una lesión que la sacó de una temporada anterior. En esta tercera entrega hubo un error que anunció a Iván Cabrera como el ganador; sin embargo, quien realmente obtuvo el triunfo fue Rodrigo Díaz al conseguir el 65% de los votos, ganando así dos veces el programa.
- Especial II: El segundo especial de Fiebre de Baile tuvo como a vencedora a la bailarina Francini Amaral, quien se lució en el AquaDance.
- Temporada 4: En la cuarta temporada, quien tuvo el honor de ser el ganador fue Fabricio Vasconcellos tras su gran presentación al ritmo de la música de David Bisbal.
- Temporada 5: La quinta temporada que fue emitida en el año 2012, Pamela Díaz se quedó con el primer lugar tras su impecable coreografía en el AquaDance triple.
Revisa aquí algunas coreografías ganadoras: