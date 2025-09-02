 ¿Quiénes ganaron las temporadas anteriores de Fiebre de Baile en Chilevisión? MIRA algunas presentaciones - Chilevisión
¿Quiénes ganaron las temporadas anteriores de Fiebre de Baile en Chilevisión? MIRA algunas presentaciones

Frente al próximo estreno de la nueva temporada de Fiebre de Baile, recordamos algunos de los campeones que deslumbraron en ediciones anteriores.

Martes 2 de septiembre de 2025 | 15:54

Fiebre de Baile está cada vez más cerca. Y para calentar los motores, recordamos quiénes se coronaron como ganadores en el estelar de Chilevisión durante las ediciones anteriores.

Esta temporada 2025 viene recargada con icónicos rostros y nuevos participantes que demostrarán su talento en la pista de baile. Hasta la fecha están confirmados Nicole "Luli" Moreno, Kike Acuña, Cony Capelli y Pastelito Jr.

¿Quiénes fueron los ganadores?

  • Temporada 1: En la primera temporada, Maura Rivera fue quien conquistó al jurado y al público con una impecable coreografía. Es más, años después se desempeñó también como jurado del programa.
  • Temporada 2: Luego, Janis Pope obtuvo la victoria en la temporada 2 gracias a un 48% de los votos del público. Instancia donde se la jugó al ritmo de la salsa, freestyle y aquadance.
  • Especial I: En el primer especial, cuya duración constó de dos capítulos, Rodrigo Díaz logró ser el vencedor de aquella mini temporada.
  • Temporada 3: En la edición del 2010, fue el retorno de Gianella Marengo tras una lesión que la sacó de una temporada anterior. En esta tercera entrega hubo un error que anunció a Iván Cabrera como el ganador; sin embargo, quien realmente obtuvo el triunfo fue Rodrigo Díaz al conseguir el 65% de los votos, ganando así  dos veces el programa.
  • Especial II: El segundo especial de Fiebre de Baile tuvo como a vencedora a la bailarina Francini Amaral, quien se lució en el AquaDance.
  • Temporada 4: En la cuarta temporada, quien tuvo el honor de ser el ganador fue Fabricio Vasconcellos tras su gran presentación al ritmo de la música de David Bisbal.
  • Temporada 5: La quinta temporada que fue emitida en el año 2012, Pamela Díaz se quedó con el primer lugar tras su impecable coreografía en el AquaDance triple.

Revisa aquí algunas coreografías ganadoras:

