Kike Acuña - Chilevisión

Jorge "Kike" Acuña es un exfutbolista oriundo de Ovalle que tuvo su paso por clubes como Universidad Católica, Unión Española y Universidad de Chile, llegando incluso al extranjero en Países Bajos y Sudáfrica.

Saltó a la pantalla chica no sólo por su talento futbolístico, sino que además por su matrimonio con la figura de televisión, Carla Jara. Además de otros romances que dieron de qué hablar en su momento.

Sin embargo, su vida dio un giro de 180°, dedicándose actualmente a su emprendimiento de venta de paltas, junto con la apertura de su escuelas de fútbol en Maipú y Chicureo; alejado totalmente de los escándalos y desamores.

¿Podrá dar el mismo giro en la pista de baile?