Nicole Moreno “Luli” - Chilevisión

Nicole Moreno, conocida también como Luli, Luli Love o Lou Lee, es una destacada campeona fitness, fisicoculturista, modelo y empresaria chilena.

Reconocida por su belleza, entre otros diferentes talentos, en 2016 se coronó como Reina del Festival de Viña del Mar. Y, más recientemente, ganó el primer lugar en la competencia fitness Medellín 2025 Pro Qualifier, y también se llevó el título de Campeona Absoluta Bikini Fitness en el Supershow Regional de Colombia.

La personalidad cuya fama se catapultó de la mano del recordado programa SQP de Chilevisión, también tuvo su paso por Fiebre de Baile en 2011, donde fue eliminada y protagonizó un recordado momento en el desafío de Aqua Dance.

¿Podrá redimirse en esta nueva oportunidad?