Cony Capelli - Chilevisión

Cony Capelli es la queen de Gran Hermano Chile tras coronarse como la flamante ganadora de su primera temporada de Chilevisión.



En el reality no sólo brilló por su fuerte personalidad y recordadas frases, como: "¿Me importa? No me importa nada". Sino que además, desde el primer día encantó a la audiencia con su brillante talento en la danza tras su estricta incursión en el ballet.



Actualmente, la exbailarina es parte de Plan Perfecto, donde ha mostrado sus dotes en la comunicación y, obviamente, de vez en tirándose unos pasitos en el set.



Pero ahora es su regreso oficial a una competencia en televisión abierta: ¿Resurgirán las "Conistas" en X?