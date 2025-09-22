 Continúan las réplicas: Antonio Campos reaccionó a entrevista de Claudia di Girolamo - Chilevisión
22/09/2025 12:37

Continúan las réplicas: Antonio Campos reaccionó a entrevista de Claudia di Girolamo

El hijo de Claudia di Girolamo mostró su apoyo tanto a su hermana Raffaella como a su madre tras el revés judicial que vivieron como familia en la querella contra Cristián Campos.

Publicado por CHV Noticias

Continúan las réplicas a la entrevista que la actriz Claudia di Girolamo dio este fin de semana, luego del dictamen de la Corte Suprema que sobreseyó a Cristian Campos tras la denuncia de Raffaella Digirolamo en su contra por abuso sexual.

Y es que pese a que en primera instancia el juez Edgardo Gutiérrez dio por acreditados tres hechos de connotación sexual en contra de Raffaella di Girolamo, luego tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema sobreseyeron al actor y expareja de Di Girolamo.

Ante esto, la intérprete de La Fiera habló con The Clinic y explicó que decidió hablar "porque se ha cumplido un proceso largo, que esperamos durante años y que también es personal. Después de que Raffaella hizo el video hablando por primera vez (...) nos toca también a nosotros dar la cara y hablar sobre lo que hemos vivido como familia. Creo que es importante sostenerla desde ese lugar, apoyarla y que sepan que la amamos y que estamos con ella”.

En la entrevista, la también académica se refirió a los últimos dos fallos y aseguró que en ellos "vimos la peor cara de la justicia, que es la indiferencia, y que da pie a la impunidad y a que personas que cometieron delitos tan graves como este puedan malinterpretar y tergiversar esta resolución y lo entiendan como un fallo o una declaración de inocencia".

"Yo no leo en ninguna parte de la resolución de la Corte Suprema la palabra ‘inocente’ o ‘inocencia. Él es un abusador con todas sus letras", enfatizó.

Ante esto, uno de los primeros en reaccionar fue uno de sus hijos, el también actor Pedro Campos, quien compartió extractos a través de sus redes sociales.

Luego fue el turno de la pareja de Cristián Campos, la también actriz María José Prieto, quien cuestionó que "para que hacen querelles si no acatan los fallos cuando no les conviene".

Quien también decidió reaccionar a la entrevista fue el otro hijo actor de Di Girolamo, Antonio Campos: “Fuertes, valientes y juntos”, escribió en una historia en la que compartió la entrevista a su madre. 

