“Con decenas de remedios”: Actualizan estado de salud de Pedro Engel tras sufrir trombo pulmonar - Chilevisión

Su hijo Kabir y el propio tarotista entregaron detalles sobre su estado de salud luego de estar internado en una clínica durante los últimos días.
Este domingo, Pedro Engel actualizó su estado de salud tras haber sufrido un trombo pulmonar que lo mantuvo internado en una clínica durante las últimas horas.
Se trata de un bloqueo en una arteria que puede ser causado por un coágulo de sangre y se aloja en el pulmón, lo que puede provocar desde taquicardia hasta falta de aire y de no ser tratado, es mortal.
La noticia había sido entregada por el mismo Pedro en su cuenta de Instagram, quien escribió: "Estoy atravesando un desafío de salud importante, un trombo en el pulmón, pero mi corazón está en calma".
En esa misma línea, agregó: "Tengo una confianza absoluta en el increíble equipo de médicos terrestres que me está cuidando y una fe inquebrantable en los médicos del cielo que me guían y protegen".
Al respecto, durante las últimas horas el tarotista anunció: "Después de momentos de conversaciones espirituales con mi alma ya estoy de vuelta (...) ya estoy en mi casa con decenas de remedios y con tanto amor que recibí. Gracias, gracias, ahora comienza el camino para sanar".
Además, su hijo Kabir reveló en conversación con LUN que su padre estuvo internado durante algunos días, pero "ya está de alta en casa. Está bien".
"Mi amor por este mundo es demasiado grande y mi convicción es firme: me quedaré aquí muchos años más para seguir disfrutando de esta vida que tanto amo. Gracias por toda su buena energía", concluyó Engel.