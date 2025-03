Pedro Engel reveló origen de su místico don: “Veía a los muertos de mi familia” - Chilevisión

El tarotista estará invitado en el nuevo capítulo de La Divina Comida donde abordó los inicios de su acercamiento con el mundo esotérico y la lectura del tarot.

Pedro Engel protagonizó una impactante confesión al revelar el origen de su místico don, pues de niño mantiene contacto con los muertos.

El tarotista hizo la revelación en el nuevo capítulo de La Divina Comida, que se estrena este sábado en las pantallas de Chilevisión, y recordó su infancia y sus primeros pasos en la astrología.

VER MÁS DE SHOW“Desde pequeño yo jugaba aquí en el jardín y todos los días veía a los muertos de mi familia. Mi familia es muy pequeña porque la mayor parte fue asesinada en la guerra, y le decía a mi papá: ‘papá, estuve jugando con mi abuela’. ‘Qué, cómo se te ocurre que vas a estar jugando con tu abuela, ¿de dónde sacas esas cosas?’”, confesó.

Eso motivó la preocupación de su progenitor, quien decidió buscar ayuda de un profesional para descubrir que pasaba con su hijo.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“Mi papá se preocupó porque yo vengo de una familia muy racional, hasta que un día mi papá me dijo ‘nos recomendaron un psiquiatra muy bueno’. Llegamos donde el psiquiatra: ‘¿qué le pasa Pedrito’. No, le digo yo, lo que pasa es que veo personas, le digo yo. De hecho, veo una señora que le está haciendo cariño, le hace así, ella tiene los ojitos verdes, súper amorosa”.

Para su sorpresa, el médico fue receptivo con sus palabras: “Me miró, se puso a llorar y me dijo 'es mi mamá que murió hace una semana'. Y ahí entonces me dijo Pedrito eres sorprendente”.

Pedro Engel y su acercamiento al tarot

Ya de grande, durante su época universitaria, Pedro Engel descubrió un nuevo talento y comenzó a relacionarse con la lectura del tarot.

“Mira, en la universidad yo estaba haciendo un trabajo sobre la influencia de la luna en García Lorca, y en ese tiempo, todavía está vigente, había un diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot, y busqué luna, abrí y una imagen preciosa decía ‘luna tarot’”, contó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Fue ahí cuando en su casa, su abuela le mostró mazo de cartas que le llamaron la atención: “Me dijo, ‘yo tengo un tarot que traje de Budapest’, envuelta en un pañuelo de seda lindo, yo lo abrí y dije wow, que lindas imágenes”.

“Una amiga me fue a ver y me dijo ‘Pedrito tienes el tarot, ¿lo lees?’, no, le dije, ¿esto se lee?, sí, me dijo, y me leyó y yo quedé patitieso, bueno esto fue un viernes y el domingo en El Mercurio: ‘profesor Basilio, clases de tarot’. Esta es la mía”, agregó.