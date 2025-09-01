“Te llevo conmigo en el alma”: La dolorosa muerte que enluta a Pedro Engel - Chilevisión

El tarotista escribió un emotivo mensaje donde despidió a una de sus amigas más cercanas y aunque sus seguidores especularon sobre un presunto romance, él dejó en claro que solo fueron amigos.

La noche de este domingo, Pedro Engel reveló en sus redes sociales que murió una de sus amigas más cercanas.

El tarotista compartió unas fotografías de ambos junto a un emotivo escrito de despedida, donde destacó lo importante que la mujer que para él.

Murió amiga de Pedro Engel

"Nuestros caminos se unieron para crecer y cada paso que dimos estuvo lleno de un amor sin límites. Recuerdo nuestros momentos de apoyo fueron un regalo invaluable, una demostración de un amor sin límites", detalló Engel en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Gracias por existir, por tu presencia constante y por ser mi amiga del corazón. Hoy, que nuestros caminos se separan por un tiempo, quiero que sepas que la huella que dejaste en mi corazón es imborrable".

Aunque declinó entregar más detalles sobre su amiga o el deceso, Pedro destacó la importancia de dicha amistad en su vida: "Fueron años muchos años en que nos ayudamos en las tormentas y celebramos tantos días de sol… Este no es un adiós, es solo un 'hasta que volvamos a encontrarnos'. Purita, te llevo conmigo en el alma".

Finalmente, una de sus seguidoras pensó que se trataba de una pareja sentimental del tarotista, quien no dudó en aclarar: "Fuimos muy amigos".

Revisa la publicación de Instagram: