FOTO | Captan a Francesco Gazzella y Carolina Varleta caminando tomados de la mano - Chilevisión

01/11/2025 20:12

FOTO | Captan a Francesco Gazzella y Carolina Varleta caminando tomados de la mano

La periodista Cecilia Gutiérrez señaló hace un tiempo en Primer Plano que el entorno de la pareja confirmó que estarían “muy enamorados, que había sido fulminante”.

Publicado por CHV Noticias

Este sábado Cecilia Gutiérrez publicó en su canal de difusión de Instagram una foto de Francesco Gazzella y Carolina Varleta caminando por la calle de la mano.

La periodista acompañó el registro con el siguiente mensaje: "Nunca es mal momento para el chismecito. ¿Se acuerdan de que les contamos hace un tiempo de Francesco Gazzella y Carolina Varleta? Hoy andaban paseando de la mano en Ñuñoa".

Y es que los rumores de este nuevo romance comenzaron a circular hace algunos meses, luego de que la misma Gutiérrez señalara en un capítulo de Primer Plano que la actriz habría puesto fin a su matrimonio e iniciado una nueva relación.

En ese momento, la periodista contó que el entorno de la pareja confirmó que estarían “muy enamorados, que había sido fulminante”.

Por otro lado, la panelista aseguró que la expareja de la intérprete "se había dado cuenta de que había esta conexión entre ambos".

Mira la foto a continuación:

