Cecilia Gutiérrez reveló que Nicolás López contraerá matrimonio - Chilevisión

22/10/2025 22:18

Cecilia Gutiérrez reveló que Nicolás López contraerá matrimonio

La periodista contó detalles de la nueva vida del cineasta y aseguró que está próximo a casarse con una mujer que trabaja en El Show De Las Javis, producción en la que él colaboró hace poco.

Publicado por CHV Noticias

Nicolás López, cineasta condenado por dos delitos de abuso sexuales en 2022, está próximo a dar un importante paso pues contraerá matrimonio

Así lo aseguró Cecilia Gutierrez en su podcast Bombastic, donde reveló detalles de la nueva vida del guinista y director de películas como Qué pena tu vida y Sin Filtro. 

“Me enteré que hay un personaje bien conocido que está bien subamarineado que se casa, fijáte”, comenzó diciendo. 

Según contó, “el otro día me enteré que Nicolás López se casa, no sabíamos hace tiempo de él”.

“Él está trabajando como medio en las sombras, como lo ha hecho todo este tiempo, en la productora que hace el El Show De Las Javis. Está trabajando ahí como asesor creativo y se casa con una de las jefas”, detalló la panelista de Primer Plano. 

Nicolás López reapareció en una producción nacional

 El mes pasado se conoció que Nicolás López volvió a ser parte de una producción nacional, colaborando en El Show de las Javis.

El programa de Youtube tiene como protagonistas a Javiera Díaz de Valdés y Javiera Acevedo y la participación de cineasta fue en un rol limitado.

En concreto, realizó una asesoría externa para experimentar con sets virtuales y herramientas de inteligencia artificial (IA) en la postproducción.

Cabe recodar que en 2022 López fue condenado a cinco años y un día de cárcel por dos delitos de abuso sexual.

Publicidad

