La inesperada reaparición de Nicolás López: Asumió rol en nueva producción - Chilevisión

El director y guionista condenado por dos delitos de abuso sexual regresó a las producciones nacionales para un nuevo programa que se estrenó en YouTube.

El guinista y director que cumple condena bajo libertad vigilada reapareció colaborando en El Show de las Javis, un nuevo programa de Youtube que estrenaron Javiera Díaz de Valdés y Javiera Acevedo, según reveló The Clinic.

La espacio también cuenta con la participación del actor Héctor Morales, quien se desempeñó en el rol de director y guionista.

El rol limitado de Nicolás López

Desde la productora explicaron que la participación de Nicolás López fue en un rol limitado, mediante una asesoría externa para experimentar con sets virtuales y herramientas de inteligencia artificial (IA) en la postproducción.

Asimismo, detallaron que el cineasta no tuvo participación en el guión ni en la dirección y su trabajo solo se limitó al apoyo al equipo de diseño, animación y programación con las nuevas tecnologías.

Cabe recodar que en 2022 Nicolás López fue condenado a cinco años y un día de cárcel por dos delitos de abuso sexual.

Posteriormente, la Corte Suprema acogió parcialmente el recurso de nulidad presentado por la defensa del director de Qué pena tu vida y terminó condenándolo a dos penas de tres años y un día de presidio por abuso sexual, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva.