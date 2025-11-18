“¿Les da miedo un unfollow?”: Cantantes urbanos reaccionan al resultado de las Elecciones 2025 - Chilevisión

La mayoría de los comentarios apuntaron a un llamado: Que otros músicos también se definan y usen su plataforma para expresar su postura frente a una elección que consideran trascendental.

Exponentes del género urbano chileno reaccionaron tras conocerse que José Antonio Kast y Jeannette Jara avanzaron a la segunda vuelta.

En varias de estas publicaciones, los cantantes apuntaron a un llamado: Que otros músicos también se definan y usen su plataforma para expresar su postura frente a una elección.

De esta manera, figuras como Pablo Chill-E, Young Cister, Akriila, Facebrooklyn, Princesa Alba y Loyaltty se expresaron de cara al balotaje del 14 de diciembre.

Las reacciones de cantantes urbanos por elecciones

Young Cister

Esteban Cisterna, más conocido como Young Cister, publicó un mensaje en Instagram que generó varias reacciones.

"Por mi familia, mis vecinos donde me crié, sobre todo la tercera edad, mi mamá, mi papá, los derechos de las personas y de los que se levantan por la madrugada para tomar la micro para irse a trabajar, por los que miran en menos en su empresa por venir de la periferia, por quienes pudimos estudiar gratis en la universidad y tener alguna oportunidad en la vida, digo NO al fascismo", partió diciendo.

"Espero que en estas semanas puedan replantearse las cosas y no olvidar de dónde venimos, y lo importante que es hablar y tener opinión política al respecto", agregó.

Finalmente, reconoció que "esto puede traer diversas opiniones" e hizo un llamado a sus colegas a "alzar su voz y poner en la mesa la situación política que estamos viviendo".

Horas después, el músico eliminó la publicación. "Por salud mental quise borrar la historia, ya que la gente no tiene filtro con el odio, a pesar de que mi mensaje salió desde el respeto y sin malas palabras", explicó.

AKRIILA

La destacada cantante Fernanda Sepúlveda, conocida como AKRIILA, expresó que "el arte siempre ha sido político, es contradictorio dedicarte a esto e ir de la mano de la ultraderecha".

"En las circunstancias que estamos, se me hace fundamental llamar a usar la plataforma para informar y cuestionar a quienes seguimos, específicamente si no habla de política", agregó.

Asimismo, la artista escribió "jamás con el fascismo" y también emplazó a otros exponentes del género urbano. "Tienen miles de seguidores, la mayoría son jóvenes. Ocupen su plataforma, ¿o les da miedo un unfollow?", arremetió.

Princesa Alba

A través de Instagram, Trinidad Riveros publicó una historia afirmando que "en este perfil no somos de ultra derecha y lo saben".

Pablo Chill-E

Uno de los exponentes más populares del género urbano también manifestó su opinión tras el resultado de las elecciones del domingo.

"Es increíble lo cegados e ignorantes que estamos los chilenos. Debería haber educación cívica en los colegios", apuntó en su cuenta de Instagram.

Loyaltty

La cantante urbana recordó su presentación en el festival REC 2025 de Concepción, donde sumó una versión del clásico Corazones Rojos de Los Prisioneros.

Compuesto por Jorge González, el tema es una sátira sobre el machismo sistemático en la sociedad. "No olvidar", escribió la artista en una publicación a través de Instagram.

