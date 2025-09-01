Sismo remeció a la región de Coquimbo: Este fue su epicentro y magnitud - Chilevisión

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) se encuentra evaluando daños a estructuras, servicios básicos o personas a raíz del sismo.

Este lunes se produjo un sismo de magnitud 4.4 en la escala de Richter que despertó a los habitantes del norte de Chile.

El movimiento telúrico ocurrió a las 09:40 horas y tuvo su epicentro 5 kilómetros al suroeste de la ciudad de Ovalle en la región de Coquimbo.

Los detalles del sismo

Además, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo tuvo una profundidad de 54 kilómetros.

Finalmente, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, servicios básicos o infraestructura a raíz del movimiento telúrico.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Monte Patria: V

Punitaqui: V

La Serena: IV

Coquimbo: IV

Paiguano: IV

Vicuña: IV

Río Hurtado: IV

Andacollo: III

La Higuera: III

Ovalle: III

Revisa las publicaciones de X:

Hora Local: 2025/09/01 09:48:02, mag: 4.4, Lat: -30.62, Lon: -71.22, Prof: 51.8, Loc : 2.94 km al SO de Ovalle — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) September 1, 2025