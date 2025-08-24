Sismo remeció a la región de Valparaíso: Este fue su epicentro y magnitud - Chilevisión

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el movimiento ocurrió a las 13:42 horas y su epicentro se ubicó a 20 kilómetros al oeste de La Ligua.

La tarde de este domingo se registró un sismo magnitud 4.2 en la región de Valparaíso, según reportó el Centro Sismológico Nacional.

De acuerdo al organismo, el movimiento ocurrió a las 13:42 horas y su epicentro se ubicó a 20 kilómetros al oeste de La Ligua.

Algunas horas antes, a las 11:39 horas, un sismo magnitud 3.4 se registró en la región de Coquimbo, con su epicentro ubicado a 19 kilómetros al este de Tongoy.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres NO reportó daños materiales ni a personas debido a estos sismos.