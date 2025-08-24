 Sismo remeció a la región de Valparaíso: Este fue su epicentro y magnitud - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/08/2025 14:50

Sismo remeció a la región de Valparaíso: Este fue su epicentro y magnitud

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el movimiento ocurrió a las 13:42 horas y su epicentro se ubicó a 20 kilómetros al oeste de La Ligua.

Publicado por CHV Noticias

La tarde de este domingo se registró un sismo magnitud 4.2 en la región de Valparaíso, según reportó el Centro Sismológico Nacional.

De acuerdo al organismo, el movimiento ocurrió a las 13:42 horas y su epicentro se ubicó a 20 kilómetros al oeste de La Ligua.

Algunas horas antes, a  las 11:39 horas, un sismo magnitud 3.4 se registró en la región de Coquimbo, con su epicentro ubicado a 19 kilómetros al este de Tongoy.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres NO reportó daños materiales ni a personas debido a estos sismos. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Travel Sale 2025 inicia este lunes 25 de agosto: Conoce dónde revisar las mejores ofertas

Lo último

Lo más visto

Teatro suspendió shows de Natalia Valdebenito y ella arremetió: “No hagan más el ridículo”

La suspensión de dichas funciones llega luego de que Valdebenito emitiera dichos sobre los mineros fallecidos en El Teniente; sin embargo, el teatro argumentó "razones de fuerza mayor".

24/08/2025

“Se estaba arrancando...”: DJ que abofeteó a Isi Glock en disco entregó su versión de los hechos

La influencer y DJ Entropika conversó con Danilo21 para dar su versión de los hechos luego de que saliera a la luz el video de la pelea, indicando que Isi Glock le hizo un gesto inapropiado.

24/08/2025

“Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años

El actor dedicó un emotivo mensaje en el que refleja los últimos momentos de la vida de su madre, marcados por un complejo cuadro de salud.

24/08/2025

“Se paró y se fue”: Pablo Herrera protagonizó fuerte altercado en podcast de Juan Falcón

El conflicto se dio luego de que el intérprete se molestara por una pregunta relacionada con la política, tomando la decisión de irse del lugar.

23/08/2025