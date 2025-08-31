 Sismo remeció a tres regiones del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión
31/08/2025 07:21

Sismo remeció a tres regiones del país: Revisa su magnitud y epicentro

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, infraestructura o servicios básicos debido al sismo.

Publicado por CHV Noticias

Un sismo de magnitud 4,5 en la escala de Richter despertó durante la madrugada de este domingo a los habitantes de la zona central del país.

Según detalló el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico tuvo su epicentro 3 kilómetros al sur de la comuna de San Antonio, región de Valparaíso y ocurrió a las 04:42 horas.

Los detalles del sismo en San Antonio

El sismo pudo percibirse en las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago y Libertador Bernardo O'Higgins. Además, tuvo una profundidad de 46 kilómetros.

Finalmente, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, infraestructura o servicios básicos debido al movimiento telúrico.

Revisa la publicación de X:

