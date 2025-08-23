 Sismo despertó a habitantes de tres regiones del país: Este fue su epicentro - Chilevisión
Condenan a tres carabineros por golpiza a manifestante durante el estallido social en Ñuñoa Barristas de Independiente serán imputados por intento de homicidio y estadio fue clausurado "Destinados a la reflexión...": Masonería explica hallazgo de cráneos y descarta origen ilícito
23/08/2025 07:18

Sismo despertó a habitantes de tres regiones del país: Este fue su epicentro

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indicó que el movimiento telúrico no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este sábado se registró un sismo de intensidad 4,6 en la escala de Richter que despertó a los habitantes de tres regiones de Chile.

Según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico ocurrió a las 05:07 horas y su epicentro fue 32 kilómetros al norte de la ciudad de Quintero en la región de Valparaíso.

Los detalles del sismo en Valparaíso

En esa misma línea, tuvo una profundidad de 46 kilómetros.

El sismo se percibió en la región Metropolitana y también en Coquimbo, por lo que el Servicio de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) se encuentra evaluando posibles daños a personas, infraestructura o servicios básicos.

Finalmente, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indicó que el movimiento telúrico no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país.

Revisa las publicaciones de X:

