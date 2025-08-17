Sismo de 4,1 despertó a los habitantes del sur de Chile: Este fue su epicentro - Chilevisión

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, infraestructura o servicios básicos.
Este domingo se registró un sismo de 4,1 en la escala de Richter que despertó a los habitantes de Puerto Williams en la región de Magallanes.
Según indicó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico ocurrió a las 06:48 horas.
Al respecto, el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se ubicó 243 kilómetros al sur de Puerto Williams.
Hora Local: 2025/08/17 06:48:17, mag: 4.1, Lat: -57.04, Lon: -67.48, Prof: 10.0, Loc : 233.78 km al S de Puerto Williams
