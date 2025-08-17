Sismo de 4,1 despertó a los habitantes del sur de Chile: Este fue su epicentro - Chilevisión

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, infraestructura o servicios básicos.

Este domingo se registró un sismo de 4,1 en la escala de Richter que despertó a los habitantes de Puerto Williams en la región de Magallanes.

Según indicó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico ocurrió a las 06:48 horas.

Las características del sismo

Al respecto, el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se ubicó 243 kilómetros al sur de Puerto Williams.

Finalmente, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a infraestructura, personas o servicios básicos.

