Sismo de 4,1 despertó durante la madrugada a los habitantes de Tarapacá: Revisa su epicentro - Chilevisión

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) no reportó daños a personas, infraestructuras o servicios básicos a raíz del temblor.

Durante la madrugada de este sábado, un sismo de 4,1 despertó a los habitantes de la región de Tarapacá, en el norte de nuestro país.

El movimiento telúrico ocurrió a las 04:08 horas, y según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, su epicentro tuvo lugar 67 kilómetros al norte de la Mina Collahuasi.

Los detalles del sismo

En esa misma línea, el sismo tuvo una profundidad de 139 kilómetros.

Al respecto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) no reportó daños a personas, infraestructuras o servicios básicos a raíz del temblor.

Revisa la publicación de Instagram: