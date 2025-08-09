Sismo de 4,3 despertó a los habitantes del norte de Chile: Revisa su epicentro - Chilevisión

Hasta el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, infraestructura o servicios básicos.

Durante la madrugada de este sábado se registró un sismo de magnitud 4,3 en la escala de Richter, que despertó a los habitantes del norte de Chile.

El movimiento telúrico ocurrió a las 05:34 horas y se ubicó 36 kilómetros al norte de la localidad de Visviri, ubicado en la región de Arica y Parinacota.

Los antecedentes del sismo

En esa misma línea, el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, indicó que el sismo tuvo una profundidad de 189 kilómetros.

