Sismo de 4,3 despertó a los habitantes del norte de Chile: Revisa su epicentro - Chilevisión

09/08/2025 08:12

Sismo de 4,3 despertó a los habitantes del norte de Chile: Revisa su epicentro

Hasta el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, infraestructura o servicios básicos.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este sábado se registró un sismo de magnitud 4,3 en la escala de Richter, que despertó a los habitantes del norte de Chile.

El movimiento telúrico ocurrió a las 05:34 horas y se ubicó 36 kilómetros al norte de la localidad de Visviri, ubicado en la región de Arica y Parinacota.

Los antecedentes del sismo

En esa misma línea, el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, indicó que el sismo tuvo una profundidad de 189 kilómetros.

Revisa la publicación de X:

