Sismo se registra en el norte de Chile y el Shoa descarta alerta de Tsunami - Chilevisión

 Sismo se registra en el norte de Chile y el Shoa descarta alerta de Tsunami
11/08/2025 16:58

Sismo se registra en el norte de Chile y el Shoa descarta alerta de Tsunami

El epicentro se localizó a 35 kilómetros al noroeste de la ciudad de Caldera, región de Atacama.

Este lunes, a las 15:36 horas, se registró un sismo de magnitud 4.8 en la región de Atacama.

Según el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el epicentro se localizó a 35 kilómetros al noroeste de la ciudad de Caldera. 

Tras el movimeinto telúrico, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), informó que "las características del sismo no reunen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

