Senapred levanta Alerta Roja de tsunami tras sismo en Cabo de Hornos - Chilevisión

 Senapred levanta Alerta Roja de tsunami tras sismo en Cabo de Hornos
Reportan hallazgo de cráneos humanos en inmueble de la Logia Masónica en San Miguel Alerta por desaparición de cuatro tripulantes: Buscan lancha pesquera que naufragó en Magallanes ONU declara oficialmente hambruna en la Franja de Gaza: "Un fracaso para toda la humanidad"
22/08/2025 08:19

Senapred levanta Alerta Roja de tsunami tras sismo en Cabo de Hornos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró finalizada la emergencia provocada por el sismo que afectó la noche del jueves a la región de Magallanes.

Publicado por Gabriela Valdés

Durante la madrugada de este viernes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Roja para la comuna de Cabo de Hornos por riesgo de tsunami.

La determinación se tomó pocos minutos después de que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) levantara la alerta que regía para el litoral de la Antártica chilena.

La entidad detalló que la medida se adoptó a raíz del sismo de magnitud 7,6 ocurrido la noche de este jueves, a 257 kilómetros de la Base Frei, en la región de Magallanes.

"En consideración a estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, la Dirección Regional del Senapred cancela la Alerta Roja por tsunami para la comuna de Cabo de Hornos, que se mantuvo vigente desde el 22 de agosto de 2025.", señaló la institución.

Por otro lado, Senapred no ha informado de personas afectadas, daños en infraestructuras ni interrupciones en los servicios básicos a causa del sismo.

