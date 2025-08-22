Senapred levanta Alerta Roja de tsunami tras sismo en Cabo de Hornos - Chilevisión

La determinación se tomó pocos minutos después de que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) levantara la alerta que regía para el litoral de la Antártica chilena.

La entidad detalló que la medida se adoptó a raíz del sismo de magnitud 7,6 ocurrido la noche de este jueves, a 257 kilómetros de la Base Frei, en la región de Magallanes.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"En consideración a estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, la Dirección Regional del Senapred cancela la Alerta Roja por tsunami para la comuna de Cabo de Hornos, que se mantuvo vigente desde el 22 de agosto de 2025.", señaló la institución.

Por otro lado, Senapred no ha informado de personas afectadas, daños en infraestructuras ni interrupciones en los servicios básicos a causa del sismo.