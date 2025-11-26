Supuesto amigo de piloto fallecido rompió el silencio por uso de sus tarjetas: “Nos pasábamos plata” - Chilevisión

Iván Taum, supuesto amigo de Fernando Tapia, piloto que falleció el 29 de octubre tras capotar su avioneta en San Felipe, quedó con quedó con firma mensual y arraigo nacional debido al uso no autorizado de tarjetas bancarias.

El hecho quedó al descubierto hace dos semanas cuando la hermana de la víctima, Soledad Tapia, contó que se dieron cuenta que había moviemientos en las tarjetas bancarias del fallecido.

La familia denunció los hechos ante la PDI y tras la investigación se formalizó al sujeto la mañana del martes por el delito reiterado de uso no autorizado de tarjetas de pago.

Tras la audiencia, Iván Taum se limitó a señalar que “esto es un proceso judicial que está en causa, la investigación está en proceso, por lo tanto no voy a dar ninguna declaración”.

Sin embargo, en una entrevista que dio el pasado 20 de noviembre a Preludio Radio dio a entender que tenían cierta confianza en relación a los temas económicos y que era regular que se transfirieran dinero.

“Nos pasabamos plata y lo pueden ver a través de nuestras transferencias. Cuando salíamos a tomar algo había veces en que yo pagaba la cuenta y él me transfería su parte y otras veces en las que él pagaba y yo transfería. Otras veces invitaba él, otras yo”, aseguró.

Movimientos por cerca de $3 millones

Tras el fallecimiento de Fernando Tapia la familia comenzó a notar giros que se realizaron incluso el mismo día de su muerte y del velorio, gracias al chip del teléfono del piloto.

Fue su hijo mayor quien comenzó a recibir alertas de giros y compras con la tarjeta bancaria de su padre, las que se hicieron en diferentes puntos de San Felipe.

“Una de sus tarjetas tenía movimientos de muchas compras. Llegó el estado de cuenta y había giros desde la misma noche en que falleció. Al otro día cuando se estaba velando había giros también”, contó Soledad Tapia a Contigo en Directo.