Familia acusa que amigo de piloto fallecido usó sus tarjetas: “Había giros la noche en que murió” - Chilevisión

Según la hermana de Fernando Tapia, se trata de un cercano al fallecido, quien reconoció haber realizado compras y giros por unos $3 millones. “El autor de esto confesó", dijo a Contigo en Directo.

El caso de la muerte del piloto Fernando Tapia en un accidente aéreo en San Felipe a fines de octubre suma un sorpresivo nuevo antecedente.

En exclusiva con Contigo en Directo, Soledad Tapia, hermana de la víctima, contó que en la familia notaron moviemientos en las tarjetas bancarias del fallecido por más de $3 millones. Giros que se realizaron incluso el mismo día de su muerte y del velorio.

Cabe recordar que el piloto era presidente del Club Aéreo San Felipe y murió el 29 de octubre luego de que su aeronave capotara.

Un chip delató todo

Todo comenzó cuando el hijo del piloto rescató el chip de su teléfono con el fin de obtener fotos y recuerdos, momento en que se dieron cuenta de algo raro.

Tras esto, el joven comenzó a recibir mensajes sobre transacciones bancarias de la cuenta de su padre.

“Una de sus tarjetas tenía movimientos de muchas compras. Llegó el estado de cuenta y había giros desde la misma noche en que falleció. Al otro día cuando se estaba velando había giros también”, detalló la hermana de de Fernando Tapia.

En los días posteriores, se sumaron giros de mayor monto y compras en diferentes comercios de la ciudad de San Felipe.

Una vez se hizo la denuncia respectiva y Fiscalía recogió las pruebas y, de acuerdo a lo que comentó la herman del piloto, “el autor de esto confesó en PDI y devolvió la tarjeta”.

Se trata de un cercano que “estuvo con mi hermano el día previo al accidente y el mismo día del accidente”, quien no ha sido formalizado pero está a la espera de que se recojan más antecedentes para realizar un eventual control de detención.

DGAC lleva a cabo investigación

La Dirección General de Aeronáutica Civil está encargada de llevar a cabo la investigación para establecer la causa del siniestro.

“El Departamento de Prevención de Accidentes de la DGAC se encuentra realizando la investigación pertinente para establecer las causas”, detallaron

“A los 30 días se emitirá un informe preliminar de acuerdo con lo establecido en el Anexo 13 y el DAR 13”, agregó la institución.