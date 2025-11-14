 Familia acusa que amigo de piloto fallecido usó sus tarjetas: “Había giros la noche en que murió” - Chilevisión
Minuto a minuto
Entre suspenso y nuevos anuncios: Así se preparan los candidatos presidenciales para las elecciones Misterio por muerte de ciudadano chino en Barrio Meiggs: No descartan participación de terceros El Servel no entregó datos electorales incompletos ni hubo retraso Comando de Jeannette Jara desmintió video de supuesta familiar de la candidata: “Un acto de difamación” El irreconocible cambio de look de detenida por secuestro de Montoya: Su tatuaje la delató
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/11/2025 17:22

Familia acusa que amigo de piloto fallecido usó sus tarjetas: “Había giros la noche en que murió”

Según la hermana de Fernando Tapia, se trata de un cercano al fallecido, quien reconoció haber realizado compras y giros por unos $3 millones. “El autor de esto confesó", dijo a Contigo en Directo.

Publicado por Fernanda Valdenegro

El caso de la muerte del piloto Fernando Tapia en un accidente aéreo en San Felipe a fines de octubre suma un sorpresivo nuevo antecedente. 

En exclusiva con Contigo en Directo, Soledad Tapia, hermana de la víctima, contó que en la familia notaron moviemientos en las tarjetas bancarias del fallecido por más de $3 millones. Giros que se realizaron incluso el mismo día de su muerte y del velorio.

Cabe recordar que el piloto era presidente del Club Aéreo San Felipe y murió el 29 de octubre luego de que su aeronave capotara.

Un chip delató todo

Todo comenzó cuando el hijo del piloto rescató el chip de su teléfono con el fin de obtener fotos y recuerdos, momento en que se dieron cuenta de algo raro.

Tras esto, el joven comenzó a recibir mensajes sobre transacciones bancarias de la cuenta de su padre

“Una de sus tarjetas tenía movimientos de muchas compras. Llegó el estado de cuenta y había giros desde la misma noche en que falleció. Al otro día cuando se estaba velando había giros también”, detalló la hermana de de Fernando Tapia. 

En los días posteriores, se sumaron giros de mayor monto y compras en diferentes comercios de la ciudad de San Felipe. 

Una vez se hizo la denuncia respectiva y Fiscalía recogió las pruebas y, de acuerdo a lo que comentó la herman del piloto, “el autor de esto confesó en PDI y devolvió la tarjeta”.

Se trata de un cercano que “estuvo con mi hermano el día previo al accidente y el mismo día del accidente”, quien no ha sido formalizado pero está a la espera de que se recojan más antecedentes para realizar un eventual control de detención. 

DGAC lleva a cabo investigación

La Dirección General de Aeronáutica Civil está encargada de llevar a cabo la investigación para establecer la causa del siniestro. 

“El Departamento de Prevención de Accidentes de la DGAC se encuentra realizando la investigación pertinente para establecer las causas”, detallaron 

“A los 30 días se emitirá un informe preliminar de acuerdo con lo establecido en el Anexo 13 y el DAR 13”, agregó la institución.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Elecciones 2025: Así funcionará el comercio este domingo 16 de noviembre

Lo último

Lo más visto

Familia acusa que amigo de piloto fallecido usó sus tarjetas: “Había giros la noche en que murió”

Según la hermana de Fernando Tapia, se trata de un cercano al fallecido, quien reconoció haber realizado compras y giros por unos $3 millones. “El autor de esto confesó", dijo a Contigo en Directo.

14/11/2025

Camila Andrade cuenta por primera vez que sufre una delicada enfermedad: “Fue un balde de agua fría”

En entrevista con Podemos Hablar, la modelo habló de su nuevo "renacer" pese a que hace seis meses recibió un complejo diagnóstico de salud.

14/11/2025

Autos de alta gama de $90 millones: Los lujos del médico imputado por 16 mil licencias irregulares

El doctor emitió miles de licencias médicas y habría incrementado su patrimonio sumando tres inmuebles y cuatro vehículos de alto valor en el mercado.

14/11/2025

“Es una alerta importante”: Vivi Rodríguez reveló grave accidente que sufrió su hija menor

La bailarina explicó que se trató de una quemadura, por lo que hizo un llamado a reforzar las medidas de precaución a la hora de tomar líquidos calientes.

14/11/2025