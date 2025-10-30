 “Lleno de pasión por volar”: La última publicación del piloto fallecido antes del accidente en San Felipe - Chilevisión
30/10/2025 13:17

“Lleno de pasión por volar”: La última publicación del piloto fallecido antes del accidente en San Felipe

El querido piloto acrobático Fernando Tapia murió este miércoles luego de que la aeronave que pilotaba capotara en una parcela en San Felipe.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, una avioneta se vio envuelta en un accidente aéreo en la comuna de San Felipe, hecho que provocó la muerte de su único tripulante, el piloto Fernando Tapia. 

A eso de las 19 horas, y por motivos que se investigan, la máquina se precipitó hacia el suelo, concretamente en el patio de una parcela.

La víctima murió en el lugar y el impacto de la aeronave siniestrada causó un incendio que debió ser controlado por personal de Bomberos.

La última publicación de piloto fallecido en accidente en San Felipe

Tras la tragedia, amigos, familiares y seguidores del mundo aeronáutico se volcaron a despedir a Fernando García en sus redes sociales.

En Instagram, el piloto contaba con más de 13 mil seguidores y publicaba parte de cómo era su rutina como instructor de vuelo y presidente del Club Aéreo San Felipe.

En uno de sus últimos posteos, que data de marzo de este año, Tapia compartió un video en el que se comprueba su pasión y compromiso por la actividad.

En el registro se aprecia al piloto limpiando su aeronave, volando —tanto desde el suelo como desde el interior de su cabina— y realizando acrobacias en el aire. 

Club Aéreo despide a piloto fallecido en accidente

Posteriormente, la cuenta del Club Aéreo Pichilemu lo despidió subiendo un registro en el que aparece sobre su aeronave ULM 200, dedicándole unas sentidas palabras.  

"Siempre te recordaremos de esta manera, extremadamente feliz y lleno de pasión por volar. Gran amigo, gran piloto y gran hombre. Muchas gracias, Torniquete Carajo", escribieron.

