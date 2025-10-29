Tragedia aérea: Confirman muerte de piloto de avioneta que capotó en San Felipe - Chilevisión

Durante esta tarde se informó de la caída de una avioneta en la comuna de San Felipe y se confirmó que falleció el piloto de la nave.

La tarde de este miércoles se reportó la caída de una avioneta en San Felipe, región de Valparaíso.

Debido al accidente, se informó que el piloto de la aeronave resultó fallecido.

El hecho ocurrió cerca de las 19:00 horas, en el sector de 21 de mayo en la mencionada comuna, cuando la nave cayó al patio de una parcela.

El impacto generó un incendio en los pastizales, el que fue controlado por personal de Bomberos.

Piloto de la nave resultó fallecido

El piloto fue identificado como Fernando Tapia, Presidente Club Aéreo San Felipe, quien iba a bordo de la avioneta sin acompañantes.

La víctima trabajaba como piloto de vuelos privados e instructor de vuelo y además era piloto acrobático.

Según informaron desde Carabineros, las causas del accidente serán materia de investigación y se instruyó que personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) concurra al lugar para establecer la causa del siniestro.