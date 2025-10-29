 Tragedia aérea: Confirman muerte de piloto de avioneta que capotó en San Felipe - Chilevisión
Minuto a minuto
Tuvo su esplendor y ahora está abandonada: Las ruinas que quedan de la fábrica de Aceros Chile “Me dio al menos 5 golpes”: Habla Antonio Neme tras confuso incidente con Harold Mayne-Nicholls Tragedia aérea: Confirman muerte de piloto de avioneta que capotó en San Felipe Encerrada por 24 horas: Así era el búnker donde Krishna Aguilera “trabajaba” para Juan Beltrán Autor material estaría prófugo: Hermana de Krishna Aguilera aseguró que los conoce “a todos”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/10/2025 20:16

Tragedia aérea: Confirman muerte de piloto de avioneta que capotó en San Felipe

Durante esta tarde se informó de la caída de una avioneta en la comuna de San Felipe y se confirmó que falleció el piloto de la nave.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La tarde de este miércoles se reportó la caída de una avioneta en San Felipe, región de Valparaíso.

Debido al accidente, se informó que el piloto de la aeronave resultó fallecido.

El hecho ocurrió cerca de las 19:00 horas, en el sector de 21 de mayo en la mencionada comuna, cuando la nave cayó al patio de una parcela. 

El impacto generó un incendio en los pastizales, el que fue controlado por personal de Bomberos. 

Piloto de la nave resultó fallecido

El piloto fue identificado como Fernando Tapia, Presidente Club Aéreo San Felipe, quien iba a bordo de la avioneta sin acompañantes.

La víctima trabajaba como piloto de vuelos privados e instructor de vuelo y además era piloto acrobático. 

Según informaron desde Carabineros, las causas del accidente serán materia de investigación y se instruyó que personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) concurra al lugar para establecer la causa del siniestro. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Bodas de Plata: Monto, requisitos y cómo acceder sin postular

Lo último

Lo más visto

EXCLUSIVO | La revelación de Cristal, hermana de Krishna Aguilera: “Ella mandó a quitarle droga a Beltrán”

Cristal relató a CHV Noticias situaciones de riesgo a las que estuvo expuesta Krishna Aguilera por el círculo de Juan Beltrán y detalló cuál fue el supuesto origen del conflicto con el ahora detenido.

28/10/2025

Vasco Moulian respondió con ácido “palo” a Jaime Coloma: “Dijo que a Mon Laferte no le iba a ir bien”

En la reciente edición de Fiebre de Baile, el jurado se tomó unos segundos para lanzar una indirecta contra el comunicador, quien había criticado sus evaluaciones en el programa.

29/10/2025

El clan familiar de Héctor Noguera: Quiénes son los hijos y nietos que continúan su legado

El actor tuvo seis hijos, quienes actualmente están ligados al mundo teatral y artístico. Además, tres de sus nietas siguieron sus pasos en la actuación.

28/10/2025

Una supuesta venganza y un asesinato: Quién es quién en el crimen de Krishna Aguilera

El caso es investigando como un secuestro con homicidio y Ministerio Público señalan que habría sido planificado. Por el momento hay seis detenidos, incluido Juan Beltrán, principal sospechoso de la desaparición de la joven.

28/10/2025