Avioneta cayó al interior de condominio en la región de O'Higgins: Hay cuatro lesionados - Chilevisión

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y Carabineros se encuentra en el sitio del suceso para esclarecer las razones por las cuales la avioneta se precipitó.

Durante la madrugada de este sábado se registró un accidente aéreo en la comuna de Olivar, ubicada en la región de O'Higgins, luego de que una avioneta cayera al interior de un condominio.

La aeronave impactó sobre un poste de alumbrado y también dañó el cierre perimetral de una vivienda, por causas que todavía se encuentran en investigación.

Aeronave se precipitó en condominio

Según informó Carabineros a Radio Biobio, la avioneta volaba desde Puerto Montt hacia Santiago cuando perdió energía y se precipitó, por lo que el piloto realizó un aterrizaje de emergencia.

En el interior de la aeronave había cuatro tripulantes, quienes resultaron heridos, pero no de gravedad.

Al respecto, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), informó en su cuenta de X: "En el sector de Rancagua aeronave bimotor Beechcraft matrícula CC-AHN sufrió un accidente. Investigadores de la DGAC se dirigen al lugar para realizar investigación".

Hasta el lugar de los hechos llegó personal especializado y Carabineros, quienes se encuentran trabajando para determinar cómo se produjo en accidente.

