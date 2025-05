“Era muy trabajadora”: El testimonio de mamá de la enfermera que viajaba en avioneta siniestrada - Chilevisión

La madre de la enfermera Diana Niño, quien se trasladaba en la avioneta accidentada en Curacaví recordó a su hija, quien no sobrevió al siniestro. El último contacto que tuvo fue "una videollamada, me videollamaba todos los días, hablamos en la mañana de ayer y estaba bien. Me dijo: 'Mami, me voy a Arica en la tarde y de ahí a la casa'". En la misma línea recordó que "era muy trabajadora, si tenía 3 vuelos al día, los hacía. Supongo que en el aeropuerto de Santiago tenían que haberles dicho 'no, no pueden volar, porque hay un clima adverso'".