Balance tras conmemoración del golpe de Estado: Dos carabineros heridos y “varios” detenidos - Chilevisión

12/09/2025 07:50

Balance tras conmemoración del golpe de Estado: Dos carabineros heridos y “varios” detenidos

Dos carabineros heridos figuran en el primer balance realizado por la institución en la conmemoración de los 52 años del golpe de Estado en nuestro país. El primer hecho se registró en Huechuraba, en el que un efectivo terminó con una fractura en la mandíbula a causa de un piedrazo de un manifestante. El otro incidente ocurrió en Peñalolén, donde un funcionario resultó herido por el mordisco de un perro en pleno procedimiento. Desde Carabineros de Chile no cuentan con una cifra oficial de detenidos, pero ya adelantaron que serían varios.

