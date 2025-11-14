 “Quedamos estupefactos”: El detalle que destapó que amigo de piloto fallecido usó tarjetas tras su muerte - Chilevisión
Minuto a minuto
Entre suspenso y nuevos anuncios: Así se preparan los candidatos presidenciales para las elecciones Misterio por muerte de ciudadano chino en Barrio Meiggs: No descartan participación de terceros El Servel no entregó datos electorales incompletos ni hubo retraso Comando de Jeannette Jara desmintió video de supuesta familiar de la candidata: “Un acto de difamación” El irreconocible cambio de look de detenida por secuestro de Montoya: Su tatuaje la delató
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/11/2025 19:03

“Quedamos estupefactos”: El detalle que destapó que amigo de piloto fallecido usó tarjetas tras su muerte

La familia del piloto se dio cuenta de giros y compras con su tarjeta bancaria tras el accidente que le costó la vida y fue gracias a un particular elemento tras la revisión de su celular.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La familia de Fernando Tapia, piloto que falleció en un accidente aéreo en San Felipe a fines de octubre, acusó que un amigo usó tarjetas de la víctima del accidente.

Según detalló la hermana de la víctima, Soledad Tapia, a Contigo en Directo, tras el siniestro se dieron cuenta que había moviemientos en las tarjetas bancarias del fallecido por más de $3 millones.

El hombre detrás de esto sería una persona cercana al piloto, quien confesó lo ocurrido ante la PDI y devolvió la tarjeta con la que realizó múltiples giros y compras en San Felipe.

“Quedamos estupefactos. El autor de esto confesó en PDI y devolvió la tarjeta”, declaró la hermana de Fernando.

Además,  de acuerdo a la declaración de Tapia “estuvo con mi hermano el día previo al accidente y el mismo día del accidente”.

El detalle que alertó a la familia 

Las sospechas de la familia de Fernando Tapia surguieron a la semana del accidente, cuando su hijo mayor revisó el chip de su teléfono para obtener recuerdos de su padre.

Fue ahí cuando un detalle llamó su atención, pues recibió alertas sobre giros y compras con la tarjeta bancaria del fallecido. 

Eso motivó una indagatoria mayor y, una vez que revisaron el estado de cuenta de Tapia, advirtiron de una serie de giros y compras por cerca de $3 millones, que se realizaron tras su muerte. 

“Una de sus tarjetas tenía movimientos de muchas compras. Llegó el estado de cuenta y había giros desde la misma noche en que falleció. Al otro día cuando se estaba velando había giros también”, expuso Soledad Tapia. 

La familia realizó la denuncia ante Fiscalía pero por ahora el hombre detrás del uso de la tarjeta no ha sido formalizado por lo ocurrido.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Elecciones 2025: Así funcionará el comercio este domingo 16 de noviembre

Lo último

Lo más visto

Familia acusa que amigo de piloto fallecido usó sus tarjetas: “Había giros la noche en que murió”

Según la hermana de Fernando Tapia, se trata de un cercano al fallecido, quien reconoció haber realizado compras y giros por unos $3 millones. “El autor de esto confesó", dijo a Contigo en Directo.

14/11/2025

Camila Andrade cuenta por primera vez que sufre una delicada enfermedad: “Fue un balde de agua fría”

En entrevista con Podemos Hablar, la modelo habló de su nuevo "renacer" pese a que hace seis meses recibió un complejo diagnóstico de salud.

14/11/2025

Autos de alta gama de $90 millones: Los lujos del médico imputado por 16 mil licencias irregulares

El doctor emitió miles de licencias médicas y habría incrementado su patrimonio sumando tres inmuebles y cuatro vehículos de alto valor en el mercado.

14/11/2025

“Es una alerta importante”: Vivi Rodríguez reveló grave accidente que sufrió su hija menor

La bailarina explicó que se trató de una quemadura, por lo que hizo un llamado a reforzar las medidas de precaución a la hora de tomar líquidos calientes.

14/11/2025