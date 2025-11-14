“Quedamos estupefactos”: El detalle que destapó que amigo de piloto fallecido usó tarjetas tras su muerte - Chilevisión

La familia del piloto se dio cuenta de giros y compras con su tarjeta bancaria tras el accidente que le costó la vida y fue gracias a un particular elemento tras la revisión de su celular.

La familia de Fernando Tapia, piloto que falleció en un accidente aéreo en San Felipe a fines de octubre, acusó que un amigo usó tarjetas de la víctima del accidente.

Según detalló la hermana de la víctima, Soledad Tapia, a Contigo en Directo, tras el siniestro se dieron cuenta que había moviemientos en las tarjetas bancarias del fallecido por más de $3 millones.

El hombre detrás de esto sería una persona cercana al piloto, quien confesó lo ocurrido ante la PDI y devolvió la tarjeta con la que realizó múltiples giros y compras en San Felipe.

“Quedamos estupefactos. El autor de esto confesó en PDI y devolvió la tarjeta”, declaró la hermana de Fernando.

Además, de acuerdo a la declaración de Tapia “estuvo con mi hermano el día previo al accidente y el mismo día del accidente”.

El detalle que alertó a la familia

Las sospechas de la familia de Fernando Tapia surguieron a la semana del accidente, cuando su hijo mayor revisó el chip de su teléfono para obtener recuerdos de su padre.

Fue ahí cuando un detalle llamó su atención, pues recibió alertas sobre giros y compras con la tarjeta bancaria del fallecido.

Eso motivó una indagatoria mayor y, una vez que revisaron el estado de cuenta de Tapia, advirtiron de una serie de giros y compras por cerca de $3 millones, que se realizaron tras su muerte.

“Una de sus tarjetas tenía movimientos de muchas compras. Llegó el estado de cuenta y había giros desde la misma noche en que falleció. Al otro día cuando se estaba velando había giros también”, expuso Soledad Tapia.

La familia realizó la denuncia ante Fiscalía pero por ahora el hombre detrás del uso de la tarjeta no ha sido formalizado por lo ocurrido.